Miriam Makeba

My people, my people open your eyes And answer the call of the drum *** Frelimo, Frelimo Samora Machel Samora Machel has come *** Maputo, Maputo Home of the brave Our nation will soon be as one *** Frelimo, Frelimo Samora Machel Samora Machel has won ** Mozambique aluta continua Aluta continua, continua *** Mozambique aluta continua Aluta continua, continua *** Mozambique aluta continua Aluta continua, continua *** Mozambique aluta continua Aluta continua, continua *** And to those Who have given their lives Praises to thee *** Husband and wives All thy children Shall reap what you sow This continent is home *** My brothers and sisters Stand up and sing Eduardo Mondlane is not gone *** Frelimo, Frelimo Your eternal flame Has shown us the light of dawn *** Mozambique aluta continua Aluta continua, continua *** In Zimbabwe, mama aluta continua Aluta continua, continua *** In Botswana, aluta continua Aluta continua, continua *** In Zambia, aluta continua Aluta continua, continua *** In Angola, aluta continua Aluta continua, continua *** In Namibia, aluta continua Aluta continua, continua *** In South Africa, aluta continua Aluta continua, continua