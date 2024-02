Miriam Makeba

Saguquka sathi 'bheka' ["So we grooved, 'Check it out!'"] Nants' iPata Pata ["This is the Pata Pata"] Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' *** Pata Pata is the name of the dance We do down Johannesburg where And everybody starts to move As soon as Pata Pata starts to play *** Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' *** Yiyo mama, yiyo mama ["That's it, Lady"] Nants' iPata Pata ["This is the Pata Pata"] Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama *** Every Friday and Saturday Night It's Pata Pata time! The dance keeps going all night long Til' the morning sun begins to shine! *** Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata Saguquka sathi 'bheka' Nants' iPata Pata *** Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata *** Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata *** Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata Yiyo mama, yiyo mama Nants' iPata Pata