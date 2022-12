Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna *** Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi işkence Bağlanıp elinden çekilmek geçmişe *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Ben bir aşk garibi Ben bir aşk garibi