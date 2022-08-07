Kalbimde Parmak İzin Var Şarkı Sözleri
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Mirkelam
Kalbimde Parmak İzin Var
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Hep beraber
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Çamlar, palmiyeler, çamlar
Güneşin gözümü aldığı
Gözünün gözüme daldığı
Anlar ah o anlar
***
Ellerin elimde
İçimde bir deniz
Ne kalır geriye
Ağustos böcekleriyiz
***
Senle ben birlikteyken
Kumlara uzansak
Dalıp-dalıp denizlerden
Hayaller çıkarsak
Derin derin uzun uzun
Baksam sana
Aşkımsın adlı şarkıyı
İstesem senden
İstesem senden
***
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa)
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın
***
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-la-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Ooohh aşkımsın
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Damlar beyaz, evler damlar
Altında mehtaba dalar
Üstünü sarmış aşıklar
Sarmaşıklar
Ellerim belinde
İçimde bir deniz
Ne kalır geriye
Ağustos böcekleriyiz
***
Senle ben birlikteyken
Kumlara uzansak
Dalıp-dalıp denizlerden
Hayaller çıkarsak
Derin derin uzun uzun
Baksam sana
Aşkımsın adlı şarkıyı
İstesem senden
İstesem senden
***
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa)
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın
***
Oohh aşkımsın
Aşkımsın adlı şarkıyı
İstesem senden
İstesem senden
***
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa)
Aşkımsın (çikolata)
Aşkımsın (limonata)
Aşkımsın oohh aşkımsın
***
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-la-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Ooohh aşkımsın
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Ooohh aşkımsın
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
***
Ooohh aşkımsın
Lay-lay-lay-lay-lay-lay
Lay-lay-lay-lay-lay
Lay-la-lay lay-la-lay
Lay-lay-lay-lay-la-lay
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Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda
Buğulanır gözlerim her gün batışında
Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda
Buğulanır gözlerim her gün batışında
***
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz senden yarım kalanla
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna
***
Kalanların gidenleri hissetmesi intihar
Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa
***
Her aşk başlangıçtan
Geriye sayım mı?
Her güzel şey gibi
İşte bu da bitti
***
Her aşk başlangıçtan
Geriye sayım mı?
Her güzel şey gibi
İşte bu da bitti
***
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz senden yarım kalanla
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna
Kalanların gidenleri hissetmesi işkence
Bağlanıp elinden çekilmek geçmişe
***
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz senden yarım kalanla
Geri kalanla bana kalanla
Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna
Kalanların gidenleri hissetmesi intihar
Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa
***
Ben bir aşk garibi
Ben bir aşk garibi
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