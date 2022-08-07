Hep beraber Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Çamlar, palmiyeler, çamlar Güneşin gözümü aldığı Gözünün gözüme daldığı Anlar ah o anlar *** Ellerin elimde İçimde bir deniz Ne kalır geriye Ağustos böcekleriyiz *** Senle ben birlikteyken Kumlara uzansak Dalıp-dalıp denizlerden Hayaller çıkarsak Derin derin uzun uzun Baksam sana Aşkımsın adlı şarkıyı İstesem senden İstesem senden *** Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa) Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın *** Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-la-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Ooohh aşkımsın Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Damlar beyaz, evler damlar Altında mehtaba dalar Üstünü sarmış aşıklar Sarmaşıklar Ellerim belinde İçimde bir deniz Ne kalır geriye Ağustos böcekleriyiz *** Senle ben birlikteyken Kumlara uzansak Dalıp-dalıp denizlerden Hayaller çıkarsak Derin derin uzun uzun Baksam sana Aşkımsın adlı şarkıyı İstesem senden İstesem senden *** Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa) Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın *** Oohh aşkımsın Aşkımsın adlı şarkıyı İstesem senden İstesem senden *** Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın (hoppa) Aşkımsın (çikolata) Aşkımsın (limonata) Aşkımsın oohh aşkımsın *** Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-la-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Ooohh aşkımsın Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Ooohh aşkımsın Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay *** Ooohh aşkımsın Lay-lay-lay-lay-lay-lay Lay-lay-lay-lay-lay Lay-la-lay lay-la-lay Lay-lay-lay-lay-la-lay

Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna *** Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi işkence Bağlanıp elinden çekilmek geçmişe *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Ben bir aşk garibi Ben bir aşk garibi