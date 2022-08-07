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7/24 Dinle Kalbimde Parmak İzin Var

Kalbimde Parmak İzin Var Şarkı Sözleri

Mirkelam Kalbimde Parmak İzin Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mirkelam Kalbimde Parmak İzin Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbimde Parmak İzin Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mirkelam

Mirkelam

Kalbimde Parmak İzin Var

  • Asuman Pansuman

  • Aşk Garibi

  • Aşkımsın

  • Hala

  • Tatlım

  • Katilimsin

  • Laubali

  • Senle Dudaklar

  • Lav

  • Sürükleniyorum

  • De de

  • Mirkelam'ın Önerisi

  • Aşk Garibi (Akustik Versiyon)

  • Katilimsin (Remiks)

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