Asuman Pansuman İşte bu kapı İşte bu da sapı Daha nasıl olur ki aşkın ispatı *** Kartal ve Pendik Gittik, gittik geldik Bakışınca o ahu gözlerle *** Yüzüme bakmadın Fark etmedin bile Üzüldüm çok Çöktüm ama Derler ya, kıvrıl fakat kırılma *** Ne kadar ayıp Ne yaptın Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman *** Ne kadar ayıp Yapma Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman *** İşte bu kapı İşte bu da sapı Daha nasıl olur aşkın ispatı *** Kartal ve Pendik Gittik, gittik geldik Bakışınca o ahu gözlerle *** Yüzüme bakmadın Fark etmedin bile Üzüldüm çok Çöktüm ama Derler ya, kıvrıl fakat kırılma *** Ne kadar ayıp Ne yaptın Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman *** Ne kadar ayıp Yapma Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman *** Gitme, aşk silahını bir gün çekince Ya hamle yap, ya elini kaldır Dönüp sakın gitme *** Ne kadar ayıp Ne yaptın Asuman Kalbimi kırdın *** Ne kadar ayıp Ne yaptın Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman *** Ne kadar ayıp Yapma Asuman Kalbimi kırdın Yap bi' pansuman

Aşk Garibi Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında Ben bir aşk garibi ayrılık yokuşunda Buğulanır gözlerim her gün batışında *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna *** Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Her aşk başlangıçtan Geriye sayım mı? Her güzel şey gibi İşte bu da bitti *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi işkence Bağlanıp elinden çekilmek geçmişe *** Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz senden yarım kalanla Geri kalanla bana kalanla Yaşarım sensiz yaşamak dersen buna Kalanların gidenleri hissetmesi intihar Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa *** Ben bir aşk garibi Ben bir aşk garibi