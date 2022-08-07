Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? Şarkı Sözleri Mirkelam Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mirkelam Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Mirkelam Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? Ay ne güzel şeysin sen Ah gökyüzüm, akşamüstüm Hayranıyım yürüyüşünün Sesinin, bakışının, gülüşünün *** Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Dudakların dudaklarımda Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ağzım kulaklarımda *** Kollarımda sen Havuzun kenarında Deniz arka fonda Keyif almış bizi Gülmekten ölmekteyiz Beyazları giymişsin Bu an hiç bitmesin Bana güzel güzel güler misin? *** Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Dudakların dudaklarımda Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ağzım kulaklarımda *** Kollarımda sen Kollarımda sen Tüm Şarkıları