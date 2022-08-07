Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz? Şarkı Sözleri
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Mirkelam
Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz?
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Ay ne güzel şeysin sen
Ah gökyüzüm, akşamüstüm
Hayranıyım yürüyüşünün
Sesinin, bakışının, gülüşünün
***
Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?
Dudakların dudaklarımda
Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?
Ağzım kulaklarımda
***
Kollarımda sen
Havuzun kenarında
Deniz arka fonda
Keyif almış bizi
Gülmekten ölmekteyiz
Beyazları giymişsin
Bu an hiç bitmesin
Bana güzel güzel güler misin?
***
Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?
Dudakların dudaklarımda
Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?
Ağzım kulaklarımda
***
Kollarımda sen
Kollarımda sen