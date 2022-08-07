Vur Şarkı Sözleri
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Zor zor işlermiş
Zar bir bir gelmiş
Tan ağarırken ten ister seni
***
Biz gelince hep buradayız
Adı kaybedenler kulübü
Tıklım tıklım ağzına kadar
***
Dolu kaybedenler kulübü
Dur dedi bekçi baba
Benim bu aldığınız hava
Adem döndü sonra havva'ya
"Hımmmm. ne güzelmiş bu elma
Adem bir müddet düşündü sonra
Elma değil bu yediğimiz galiba...
Ayvaaa
***
Ey aşk nerdesin?
Güzel yerdesin...
Sen her yerdesin...
Tamam da nerdesin?
-
Sevgilim bizi böyle ayrı koyan
Kadere boyun eğdik bile bile yenildik
Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye
***
Arıyorum geçip giden zamanda
Kayboluverdin bir anda
Şimdi ne olduk seninle biz?
***
Biliyorum döneceksin bir anda
Dün gece gördüm rüyamda
İnan çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Sevgilim bizi böyle ayrı koyan
Kadere boyun eğdik bile bile yenildik
Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye
***
Arıyorum geçip giden zamanda
Kayboluverdin bir anda
Şimdi ne olduk seninle biz?
***
Biliyorum döneceksin bir anda
Dün gece gördüm rüyamda
İnan çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Yanıyorum, kül de yok duman da
Bir sızı var ta şuramda
İnan çok özlüyorum seni
-
Ah hayat çabuk geçiyor
Çaresiz her şey değişiyor
Bildiğim tek bir şey var
Yazık ömür sensiz bitiyor
***
Bu yüzden dön bana
Bu yüzden ah dön bana
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Ah zaman çabuk geçiyor
Çaresiz insan değişiyor
Bildiğim tek bir şey var
Yazık ömür sensiz bitiyor
***
Bu yüzden dön bana
Olmuyor sensiz dön bana
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz yüreğim, dön geri
-
Sağına soluna bir baksana
Ne kadar aşk var ki boş dünyada
Kimisi kendini saklamış
Kimisi anlamıyor hayattan
***
Sende başka bir şey var
Sende başka bir tat var
Bebeğim kokunda havanda
Kul olmalı yolunda
**
Bende başka bir kalp var
Aşka başka bir yol var
Bebeğim tenimde kanımda
Tek ol şu hayatımda
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
Vur
***
Vur
Vur
Vur
***
Sağına soluna bir baksana
Ne kadar aşk var ki boş dünyada
Kimisi kendini haklamış
Kimisi dem vuruyor yalandan
***
Sende başka bir şey var
Sende başka bir tat var
Bebeğim kokunda havanda
Kul olmalı yolunda
***
Bende başka bir kalp var
Aşka başka bir yol var
Bebeğim tenimde kanımda
Tek ol şu hayatımda
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Yar güven bana inan bana yalanım varsa
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
Vur
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