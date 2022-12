Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Yanıyorum, kül de yok duman da Bir sızı var ta şuramda İnan çok özlüyorum seni