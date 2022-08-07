İstanbul Beyoğlu Şarkı Sözleri
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Mirkelam
İstanbul Beyoğlu
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Arka odadaki o loş, karanlık dolapta
Elbiselerin arkasında bir ıslak sokak
İnanması güç, sen de vardın orada
Beni çağırıyordun yaslanmış duvara
***
Tutuşup el ele, heyecanla her yere
Dönüp dolaşıp geldik bir kapıya kadar
Açtık kapıyı, içeride duygular
Söylemek geldi içimden çıkıp sahneye
***
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
Şarkı söylerim ben sana sabaha kadar
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
Gözlerimdeki yaşlar dinene kadar
***
Sarsıla, sarsıla
Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya
Sarsıla, sarsıla
Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya
***
Arka odadaki o loş, karanlık dolapta
Elbiselerin arkasında bir ıslak sokak
İnanması güç, sen de vardın orada
Beni çağırıyordun yaslanmış duvara
***
Tutuşup el ele, heyecanla her yere
Dönüp dolaşıp geldik bir kapıya kadar
Açtık kapıyı, içeride duygular
Söylemek geldi içimden çıkıp sahneye
***
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
Şarkı söylerim ben sana sabaha kadar
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
Gözlerimdeki yaşlar dinene kadar
***
Sarsıla, sarsıla
Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya
Sarsıla, sarsıla
Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya
***
Sarsıla, sarsıla
Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya
Sarsıla, sarsıla
Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya
***
Sarsıla, sarsıla
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
Sarsıla, sarsıla
İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda
***
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