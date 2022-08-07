Arka odadaki o loş, karanlık dolapta Elbiselerin arkasında bir ıslak sokak İnanması güç, sen de vardın orada Beni çağırıyordun yaslanmış duvara *** Tutuşup el ele, heyecanla her yere Dönüp dolaşıp geldik bir kapıya kadar Açtık kapıyı, içeride duygular Söylemek geldi içimden çıkıp sahneye *** İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda Şarkı söylerim ben sana sabaha kadar İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda Gözlerimdeki yaşlar dinene kadar *** Sarsıla, sarsıla Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya Sarsıla, sarsıla Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya *** Arka odadaki o loş, karanlık dolapta Elbiselerin arkasında bir ıslak sokak İnanması güç, sen de vardın orada Beni çağırıyordun yaslanmış duvara *** Tutuşup el ele, heyecanla her yere Dönüp dolaşıp geldik bir kapıya kadar Açtık kapıyı, içeride duygular Söylemek geldi içimden çıkıp sahneye *** İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda Şarkı söylerim ben sana sabaha kadar İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda Gözlerimdeki yaşlar dinene kadar *** Sarsıla, sarsıla Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya Sarsıla, sarsıla Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya *** Sarsıla, sarsıla Senden başka kimsem yok, buna ağlaya ağlaya Sarsıla, sarsıla Gidecek bir yerim yok, bunu anlaya anlaya *** Sarsıla, sarsıla İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda Sarsıla, sarsıla İstanbul, İstanbul Beyoğlu'nda *** İşte film daha yeni başlıyor Aşk kalbi çalıştırır