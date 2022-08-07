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7/24 Dinle Denizin Arka Yüzü

Denizin Arka Yüzü Şarkı Sözleri

Mirkelam Denizin Arka Yüzü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mirkelam Denizin Arka Yüzü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Denizin Arka Yüzü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mirkelam

Mirkelam

Denizin Arka Yüzü

  • Kırık Gitarlarla

  • Ambulans

  • Aslında Ay Lav Yu

  • Bam Bam

  • Evlenelim Gel

  • Kanarya

  • Priz 220

  • Yok

  • İskorpit

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