Denizin Arka Yüzü Şarkı Sözleri
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Mirkelam
Denizin Arka Yüzü
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Bisiklete binerdik senle
Suya girerdin elbisenle
Nereye giderdi o bulutlar?
Dalardık, hayallerimizdi onlar
***
Şarkı dinler şarkı söylerdik
Ya o battaniyenin altında
Annenle, babanla ilk tanışmam
Şimdi ne çok gerilerde kaldı
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Bisiklete binerdik senle
Suya girerdin elbisenle
Nereye giderdi bulutlar?
Dalardık, hayallerimizdi onlar
***
Şarkı dinler şarkı söylerdik
Ya o battaniyenin altında
Annenle, babanla ilk tanışmam
Şimdi ne çok gerilerde kaldı
***
Yalnızlık ne kadar acıklı
Ne kadar zormuş ayrılık
Etrafa çarpa çarpa
Küçük bir dar odadan geçiyor
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Gitarlarla
Ya kırık gitarlarla
Sensiz gitarlarla
Evet
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Bu dünyada tek başına
Bakmıyor adamın gözyaşına
Kalbimin hep hatırına
İçimde kırık gitarlarla
***
Bu dünyada tek başına (Gitarlarla)
Bakmıyor adamın göz yaşına (Gitarlarla)
Kalbimin hep hatırına (Gitarlarla)
İçimde kırık gitarlarla
***
Da tek başıma (Gitarlarla)
Gitarlarla (Kalbimin hep hatırına)
Gitarlarla
***
Derin, mavi, mor sulara daldım
Aşağısı karanlıktı, başımı yukarı kaldırdım
Gerçeği gördüm
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