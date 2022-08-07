Bisiklete binerdik senle Suya girerdin elbisenle Nereye giderdi o bulutlar? Dalardık, hayallerimizdi onlar *** Şarkı dinler şarkı söylerdik Ya o battaniyenin altında Annenle, babanla ilk tanışmam Şimdi ne çok gerilerde kaldı *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Bisiklete binerdik senle Suya girerdin elbisenle Nereye giderdi bulutlar? Dalardık, hayallerimizdi onlar *** Şarkı dinler şarkı söylerdik Ya o battaniyenin altında Annenle, babanla ilk tanışmam Şimdi ne çok gerilerde kaldı *** Yalnızlık ne kadar acıklı Ne kadar zormuş ayrılık Etrafa çarpa çarpa Küçük bir dar odadan geçiyor *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Gitarlarla Ya kırık gitarlarla Sensiz gitarlarla Evet *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Bu dünyada tek başına Bakmıyor adamın gözyaşına Kalbimin hep hatırına İçimde kırık gitarlarla *** Bu dünyada tek başına (Gitarlarla) Bakmıyor adamın göz yaşına (Gitarlarla) Kalbimin hep hatırına (Gitarlarla) İçimde kırık gitarlarla *** Da tek başıma (Gitarlarla) Gitarlarla (Kalbimin hep hatırına) Gitarlarla *** Derin, mavi, mor sulara daldım Aşağısı karanlıktı, başımı yukarı kaldırdım Gerçeği gördüm