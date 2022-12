Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka ** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka *** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle

Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken Hiç mi hayal kurmadık Denizlere bakarken *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken Hiç mi hayal kurmadık Denizlere bakarken *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm