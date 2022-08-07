-
Sevmek suç mu?
Kader bu mu?
Sensiz Rabbim canımı alsın
Kaderimde sen varsın
***
Dayanamam
Hasretine
"Gel, sevgilim!" desen bile neye yarar
Yoksun sen
***
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
***
Vazgeçemem
Bu sevdadan
O kapkara gözlerine
Ben doymadım, el doysun
***
Gözyaşlarım
Bana keder
Sana eğer kavuşmazsam
Bu aşk toprakta biter
***
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
***
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar su zavallı yüreğim
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
***
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
Ağlar, ağlar sana bakan gözlerim
Yanar, yanar şu zavallı yüreğim
-
Ah, gözlerinle mahvettin
Kapılarında hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Gözlerinle mahvettin
Kapılarında hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu?
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Gönül uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Ah, gözlerinle mahvettin
Kapılarında hapsettin
Seninim, al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu?
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Gönül uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu?
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Gönül uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
***
Tavla, tavla beni, tavla
Salla pulları, zarları
Salla, salla beni, salla
Vallahi geldim oyuna
-
Ahu gözlüm
Güzel yüzlüm
Bana biraz güler misin?
Aşk mı, laf mı yaşananlar?
Gözlerime bakıp söyler misin?
***
Ahu gözlüm
Güzel yüzlüm
Bana biraz güler misin?
Aşk mı, laf mı yaşananlar?
Gözlerime bakıp söyler misin?
***
Fallara kalmış geleceğine
Gözyaşı dökersin
Gül gibi yâre döneceğine
Daha çok beklersin
***
Ellerini ver (Yâr)
Saçlarını aç (Yâr)
Al beni koynuna (Sar)
Kuşları kondur eteğine de
Bir kapa bir aç yâr
***
Ellerini ver (Yâr)
Saçlarını aç (Yâr)
Al beni koynuna (Sar)
Kuşları kondur eteğine de
Bir kapa bir aç yâr
***
Yaptın, ettin
Gittin, bittim
Bir kaderi
Sen mahvettin
***
Atsan olmaz
Satsan olmaz
Bir sevda var bende
Tutsan durmaz
***
Yaptın, ettin
Gittin, bittim
Bir kaderi
Sen mahvettin
***
Atsan olmaz
Satsan olmaz
Bir sevda var bende
Tutsan durmaz
***
Fallara kalmış geleceğine
Gözyaşı dökersin
Gül gibi yâre döneceğine
Daha çok beklersin
***
Ellerini ver (Yâr)
Saçlarını aç (Yâr)
Al beni koynuna (Sar)
Kuşları kondur eteğine de
Bir kapa bir aç yâr
***
Ellerini ver (Yâr)
Saçlarını aç (Yâr)
Al beni koynuna (Sar)
Kuşları kondur eteğine de
Bir kapa bir aç yâr
***
Ahu gözlüm
Güzel yüzlüm
Bana biraz güler misin?
Bana biraz güler misin?
Bana biraz güler misin?
-
Öyle günler oldu ki senle
Konuşmasam olmaz ki
Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki
Seni unutturmaz ki
***
Öyle günler oldu ki senle
Konuşmasam olmaz ki
Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki
Seni unutturmaz ki
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Söyle sevgili hadi söyle
Hiç mi mutlu olmadık
Martıları sayarken
Hiç mi hayal kurmadık
Denizlere bakarken
***
Söyle sevgili hadi söyle
Hiç mi mutlu olmadık
Martıları sayarken
Hiç mi hayal kurmadık
Denizlere bakarken
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
-
Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada
Zevk almayı tat özverili dünyada
İstanbul'da İstanbul'da
İstanbul'da İstanbul'da
***
İstanbul'da bir barda bir bardak şarap yanımda
Seni özlüyorum kaçsam da buralara
İstanbul'da bir barda bir bardak şarap yanımda
Seni özlüyorum kaçsam da buralara
***
Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada
Zevk almayı tat özverili dünyada
İstanbul'da İstanbul'da
İstanbul'da İstanbul'da
***
Arkadaşlar geldi sonra oturdular masama
Düşünmedim seni o an onlarlayım nasıl olsa
Arkadaşlar geldi sonra oturdular masama
Düşünmedim seni o an İstanbul'dayım nasıl olsa
***
Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada
Zevk almayı tat özverili dünyada
İstanbul'da İstanbul'da
İstanbul'da İstanbul'da
-
Her şey fani, senden başka
İş bu halde, düştüm aşka
Her şey fani, senden başka
İş bu halde, düştüm aşka
**
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
***
Sevdim ben de
Şu alemde
Neden yüzüm gülmez benim
İş bu halde
***
Yollar tuzak, yare uzak
Kader yalnız, bırak beni
Sevdiğimle
***
Her şey fani, senden başka
İş bu halde, düştüm aşka
Her şey fani, senden başka
İş bu halde, düştüm aşka
***
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
***
Sevdim ben de
Şu alemde
Neden yüzüm gülmez benim
İş bu halde
***
Yollar tuzak, yare uzak
Kader yalnız, bırak beni
Sevdiğimle
***
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
Eller ne derse, derse desin be
Senin sevgin bu, hep bambaşka
***
Sevdim ben de
Şu alemde
Neden yüzüm gülmez benim
İş bu halde
***
Yollar tuzak, yare uzak
Kader yalnız, bırak beni
Sevdiğimle
***
Neden yüzüm gülmez benim
İş bu halde
***
Kader yalnız, bırak beni
Sevdiğimle
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