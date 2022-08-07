Tavla Ah, gözlerinle mahvettin Kapılarında hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Gözlerinle mahvettin Kapılarında hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu? *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Gönül uslanmaz Kandım işte *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Ah, gözlerinle mahvettin Kapılarında hapsettin Seninim, al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu? *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Gönül uslanmaz Kandım işte *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu? *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Gönül uslanmaz Kandım işte *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna *** Tavla, tavla beni, tavla Salla pulları, zarları Salla, salla beni, salla Vallahi geldim oyuna

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm Güzel yüzlüm Bana biraz güler misin? Aşk mı, laf mı yaşananlar? Gözlerime bakıp söyler misin? *** Ahu gözlüm Güzel yüzlüm Bana biraz güler misin? Aşk mı, laf mı yaşananlar? Gözlerime bakıp söyler misin? *** Fallara kalmış geleceğine Gözyaşı dökersin Gül gibi yâre döneceğine Daha çok beklersin *** Ellerini ver (Yâr) Saçlarını aç (Yâr) Al beni koynuna (Sar) Kuşları kondur eteğine de Bir kapa bir aç yâr *** Ellerini ver (Yâr) Saçlarını aç (Yâr) Al beni koynuna (Sar) Kuşları kondur eteğine de Bir kapa bir aç yâr *** Yaptın, ettin Gittin, bittim Bir kaderi Sen mahvettin *** Atsan olmaz Satsan olmaz Bir sevda var bende Tutsan durmaz *** Yaptın, ettin Gittin, bittim Bir kaderi Sen mahvettin *** Atsan olmaz Satsan olmaz Bir sevda var bende Tutsan durmaz *** Fallara kalmış geleceğine Gözyaşı dökersin Gül gibi yâre döneceğine Daha çok beklersin *** Ellerini ver (Yâr) Saçlarını aç (Yâr) Al beni koynuna (Sar) Kuşları kondur eteğine de Bir kapa bir aç yâr *** Ellerini ver (Yâr) Saçlarını aç (Yâr) Al beni koynuna (Sar) Kuşları kondur eteğine de Bir kapa bir aç yâr *** Ahu gözlüm Güzel yüzlüm Bana biraz güler misin? Bana biraz güler misin? Bana biraz güler misin?

Her Gece Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken Hiç mi hayal kurmadık Denizlere bakarken *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken Hiç mi hayal kurmadık Denizlere bakarken *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm

İstanbul'da Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada Zevk almayı tat özverili dünyada İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da *** İstanbul'da bir barda bir bardak şarap yanımda Seni özlüyorum kaçsam da buralara İstanbul'da bir barda bir bardak şarap yanımda Seni özlüyorum kaçsam da buralara *** Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada Zevk almayı tat özverili dünyada İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da *** Arkadaşlar geldi sonra oturdular masama Düşünmedim seni o an onlarlayım nasıl olsa Arkadaşlar geldi sonra oturdular masama Düşünmedim seni o an İstanbul'dayım nasıl olsa *** Eğlenmeye bak şu sevgili dünyada Zevk almayı tat özverili dünyada İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da

Sevdim Ben de Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka ** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka Her şey fani, senden başka İş bu halde, düştüm aşka *** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka Eller ne derse, derse desin be Senin sevgin bu, hep bambaşka *** Sevdim ben de Şu alemde Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Yollar tuzak, yare uzak Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle *** Neden yüzüm gülmez benim İş bu halde *** Kader yalnız, bırak beni Sevdiğimle