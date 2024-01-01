Gidiyorum buralardan Bana şans dile Elveda demiyorum Ayrıldık diye Biliyorsun döneceğim Günün birinde Bu dargınlık bu sitem Bilmem ki niye Yaşam kavgasıdır bu Bir ordayım bir burada Gönlümün yarısını Bırakıyorum burada Gidiyorum gidiyorum Bana şans dile Elveda demiyorum Ayrıldık diye Söylenecek ne kalmış ki ayrılık için Gönüllerde ayrı ayrı hep biçim biçim Ne mahpusluk ne ölüm var derdimiz geçim Bu dargınlık bu sitem bilmem ki niçin.