Bir pazar sabahıydı ankara kar altında Zemheri ayazıydı yaz güneşi koynumda Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana Zalimler pusudaydı bedenin param parça Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana Uğurlar olsun, uğurlar olsun Sevdalı bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun Çevirdin anahtarı apansız bir ölüme Şarapnel parçaları saplandı yüreğime Ucuz can pazarıydı kan doldu gözlerime İsimsiz korkuları katmadım yüreğime Bembeyaz doğruları yaşadım ölüme.