Bana şans dile Şarkı Sözleri
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Bir pazar sabahıydı ankara kar altında
Zemheri ayazıydı yaz güneşi koynumda
Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana
Zalimler pusudaydı bedenin param parça
Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana
Uğurlar olsun, uğurlar olsun
Sevdalı bulutlar yoldaşın olsun
Bir keskin kalem, bir kırık gözlük
Yürekli yiğitlere hatıran olsun
Çevirdin anahtarı apansız bir ölüme
Şarapnel parçaları saplandı yüreğime
Ucuz can pazarıydı kan doldu gözlerime
İsimsiz korkuları katmadım yüreğime
Bembeyaz doğruları yaşadım ölüme.
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Gidiyorum buralardan
Bana şans dile
Elveda demiyorum
Ayrıldık diye
Biliyorsun döneceğim
Günün birinde
Bu dargınlık bu sitem
Bilmem ki niye
Yaşam kavgasıdır bu
Bir ordayım bir burada
Gönlümün yarısını
Bırakıyorum burada
Gidiyorum gidiyorum
Bana şans dile
Elveda demiyorum
Ayrıldık diye
Söylenecek ne kalmış ki ayrılık için
Gönüllerde ayrı ayrı hep biçim biçim
Ne mahpusluk ne ölüm var derdimiz geçim
Bu dargınlık bu sitem bilmem ki niçin.
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Dünü kısa yaşı küçük bir ceylan
Yara almış habersiz zor yıllardan
O dost yüzü saran yama yüzlerde
Elde hüzün habersiz yarınlardan
Sancıları oyun sandı yaşamaya sevdalandı
Ne bilir toy yalan dünya ona zindandı
***
Çamurlu geçmişin sözde devrimi
Gösterir kardeşe sahte yüzleri
Ateşten denizler sarsa her yeri
Haykırır dağların genç yürekleri
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Geldiğimizde otlar yemyeşildi
Ve kuzeydeydi güneş
Kömür deposu boşaldı işte
Mamağa son bahar geldi
Güneş altında tutsaklar
Geçen son bahara bakıyorlar
Şirin mi şirin gece kondu evleri
Samsun asfaltında otomobiller
Ne güzeldir yollarda olmak şimdi.
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