Bir pazar sabahıydı ankara kar altında Zemheri ayazıydı yaz güneşi koynumda Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana Zalimler pusudaydı bedenin param parça Ucuz can pazarıydı kalemin düştü kana Uğurlar olsun, uğurlar olsun Sevdalı bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun Çevirdin anahtarı apansız bir ölüme Şarapnel parçaları saplandı yüreğime Ucuz can pazarıydı kan doldu gözlerime İsimsiz korkuları katmadım yüreğime Bembeyaz doğruları yaşadım ölüme.

Gidiyorum buralardan Bana şans dile Elveda demiyorum Ayrıldık diye Biliyorsun döneceğim Günün birinde Bu dargınlık bu sitem Bilmem ki niye Yaşam kavgasıdır bu Bir ordayım bir burada Gönlümün yarısını Bırakıyorum burada Gidiyorum gidiyorum Bana şans dile Elveda demiyorum Ayrıldık diye Söylenecek ne kalmış ki ayrılık için Gönüllerde ayrı ayrı hep biçim biçim Ne mahpusluk ne ölüm var derdimiz geçim Bu dargınlık bu sitem bilmem ki niçin.