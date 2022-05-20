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7/24 Dinle Mithat Arısoy

Mithat Arısoy

Enstrümantal

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Mithat Arısoy, 1 Mart 1963 tarihinde Burdur’da dünyâya gelmiştir. Keman, bağlama ve ses sanatçısı Arısoy, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 1986 yılında mezun olmuştur. Öğrenciliği sırasında T.R.T. İstanbul Radyosu’nda Alâeddin Yavaşca yönetimindeki Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu’nda yer almış ve İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi İcra Heyeti’nde üç yıl kadar keman çalmıştır. Mezun olduğu okulda on iki yıl keman ve viyola öğretmiş, 1989 yılında Devlet Korosu’na girmiş olan Mithat Arısoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

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01

Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi

Mithat Arısoy 02:56
02

Erzurum Dağları

Mithat Arısoy 02:08
03

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Mithat Arısoy 04:01
04

Bağlama Şöleni

Mithat Arısoy 01:49
05

Keman Şöleni

Mithat Arısoy 01:20
... KAPAT
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Keman Solo

Keman Solo

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