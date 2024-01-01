Mithat Can Özer

Gün yine doğar, güz benim adım Ben daha doğmadan Ben daha doğmadan Acıya tanığım Bir göz damlası düşer boynuma Annemin eli olur Dokunur şevkatle koynuma *** Denizin ortasında kalmış gibiyim Sonra dalga dalga Karaya vurmuş gibiyim *** Ne kadar kalkabilir insan altından? Hangi gün katıksız bir sevince doğar? Tanığım ümide de daha doğmadan En umulmadık anda Elinden tutar

Kalbimi kopardılar Kim bilir kaç kez Hiç hakkım yok şikayete Bile bile lades Belki de acısından beslendim aşkın Yoksa bir gün bitmez miydi Bu edepsiz heves *** Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi *** Şimdi bana bir hicazkar Ya bir körpe yar ya yine efkar Giden gitti yan ateş böceği Şarkını söyle sazını çal *** İnsan kaç kere tutar Yandıkça ateşi Git gide fark etmiyor Yaranın üçü beşi Ne tövbe bilir gönül ne biter öfkesi Uçar uçar düşer kalbe Bir kuş sürüsü *** Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi *** Şimdi bana bir hicazkar Ya bir körpe yar ya yine efkar Giden gitti yan ateş böceği Şarkını söyle sazını çal