Aşk Mevsimi Şarkı Sözleri
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Mithat Can Özer
Aşk Mevsimi
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Gün yine doğar, güz benim adım
Ben daha doğmadan
Ben daha doğmadan
Acıya tanığım
Bir göz damlası düşer boynuma
Annemin eli olur
Dokunur şevkatle koynuma
***
Denizin ortasında kalmış gibiyim
Sonra dalga dalga
Karaya vurmuş gibiyim
***
Ne kadar kalkabilir insan altından?
Hangi gün katıksız bir sevince doğar?
Tanığım ümide de daha doğmadan
En umulmadık anda
Elinden tutar
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Kalbimi kopardılar
Kim bilir kaç kez
Hiç hakkım yok şikayete
Bile bile lades
Belki de acısından beslendim aşkın
Yoksa bir gün bitmez miydi
Bu edepsiz heves
***
Sıra senin hadi üz beni
Yaza koyar mı güz beni
Geceleri gündüzleri
Aşk aşk diye çekmedim mi
***
Şimdi bana bir hicazkar
Ya bir körpe yar ya yine efkar
Giden gitti yan ateş böceği
Şarkını söyle sazını çal
***
İnsan kaç kere tutar
Yandıkça ateşi
Git gide fark etmiyor
Yaranın üçü beşi
Ne tövbe bilir gönül ne biter öfkesi
Uçar uçar düşer kalbe
Bir kuş sürüsü
***
Sıra senin hadi üz beni
Yaza koyar mı güz beni
Geceleri gündüzleri
Aşk aşk diye çekmedim mi
***
Şimdi bana bir hicazkar
Ya bir körpe yar ya yine efkar
Giden gitti yan ateş böceği
Şarkını söyle sazını çal
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