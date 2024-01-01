Mithat Can Özer

Kalbimi kopardılar Kim bilir kaç kez Hiç hakkım yok şikayete Bile bile lades Belki de acısından beslendim aşkın Yoksa bir gün bitmez miydi Bu edepsiz heves *** Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi *** Şimdi bana bir hicazkar Ya bir körpe yar ya yine efkar Giden gitti yan ateş böceği Şarkını söyle sazını çal *** İnsan kaç kere tutar Yandıkça ateşi Git gide fark etmiyor Yaranın üçü beşi Ne tövbe bilir gönül ne biter öfkesi Uçar uçar düşer kalbe Bir kuş sürüsü *** Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi *** Şimdi bana bir hicazkar Ya bir körpe yar ya yine efkar Giden gitti yan ateş böceği Şarkını söyle sazını çal