Mithat Körler

"Sen neymişsin?", dedin
Beni hep küçümsedin, sebep ne?
Bir gün olsun gülmedin
Kıymetimi bilmedin, sebep ne?
***
Duymadım bir söz beni
Onun gibi yücelten
Sevmedi kimse seni
Benim kadar yürekten
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
"Senle yapamam", dedin
Bırakıp gidiverdin, sebep ne?
"Sevgiyi buldum", dedin
Kıymetimi bilmedin, sebep ne?
***
Duymadım bir söz, beni
Onun gibi yücelten
Sevmedi kimse seni
Benim kadar yürekten
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında