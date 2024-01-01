Mithat Körler

"Sen neymişsin?", dedin Beni hep küçümsedin, sebep ne? Bir gün olsun gülmedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** "Senle yapamam", dedin Bırakıp gidiverdin, sebep ne? "Sevgiyi buldum", dedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz, beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında