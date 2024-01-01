Mithat Körler

-
Kaybolan yıllar gibi
Çiçeksiz dallar gibi
Ağlayan kullar gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Kaybolan yıllar gibi
Çiçeksiz dallar gibi
Ağlayan kullar gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Yağmursuz çöller gibi
Garip bülbüller gibi
Yağmursuz çöller gibi
Garip bülbüller gibi
Boş kalan eller gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Aşk dolu roman gibi
Ateşsiz duman gibi
Beklenen zaman gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Aşk dolu roman gibi
Ateşsiz duman gibi
Beklenen zaman gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Bir şarkı dinler gibi
Sitemli sözler gibi
Aşka düşenler gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Bir şarkı dinler gibi
Sitemli sözler gibi
Aşka düşenler gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Yağmursuz çöller gibi
Garip bülbüller gibi
Yağmursuz çöller gibi
Garip bülbüller gibi
Boş kalan eller gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Aşk dolu roman gibi
Ateşsiz duman gibi
Beklenen zaman gibi
Çaresizim, çaresiz
***
Aşk dolu roman gibi
Ateşsiz duman gibi
Beklenen zaman gibi
Çaresizim, çaresiz
-
-
Bir altın kafes vadettiğim
Yıllara meydan okuyorum
Bir altın kafes vadettiğim
Yıllara meydan okuyorum
***
Seninle bir değil, bin ömre hazır
Bir âşıktan söz ediyorum
Seninle bir değil, bin ömre hazır
Bir âşıktan söz ediyorum
***
Ağladım, görmedin
Bekledim, gelmedin
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Haykırdım, duymadın
Yaklaştım, savruldum
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Ağladım, görmedin
Bekledim, gelmedin
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Haykırdım, duymadın
Yaklaştım, savruldum
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Bir altın kafes vadettiğim
Yıllara meydan okuyorum
Bir altın kafes vadettiğim
Yıllara meydan okuyorum
***
Seninle bir değil, bin ömre hazır
Bir âşıktan söz ediyorum
Seninle bir değil, bin ömre hazır
Bir âşıktan söz ediyorum
***
Ağladım, görmedin
Bekledim, gelmedin
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Haykırdım, duymadın
Yaklaştım, savruldum
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Ağladım, görmedin
Bekledim, gelmedin
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
***
Haykırdım, duymadın
Yaklaştım, savruldum
Yine de, yine de
Yine, yine seninim
-
-
-
Sevgiden anlasan
Gönlümü yormasan ne olur
Tadına varmadan, bırakıp tanımadan
Gittin sen bile bile
***
Yeniden başlasak her şeye
Yeniden ne olur
Sonuna bakmadan, tanıdım acıları
İlk günden bile bile
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Sevgiden anlasan
Gönlümü yormasan ne olur
Tadına varmadan, bırakıp tanımadan
Gittin sen bile bile
***
Yeniden başlasak her şeye
Yeniden ne olur
Sonuna bakmadan, tanıdım acıları
İlk günden bile bile
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
-
-
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
Herşeyden geçtim ama, bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek
Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek
***
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
Herşeyden geçtim ama, bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek
***
Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek
***
Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek
-
-