Dedikodu Şarkı Sözleri
Mithat Körler Dedikodu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mithat Körler Dedikodu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dedikodu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Okulun zili çalınca
Herkes bir yana koşuşunca
Gözlerim aradı Aysel'i
Bekliyormuş o da köşe başında
***
Okulun zili çalınca
Herkes bir yana koşuşunca
Gözlerim aradı Aysel'i
Bekliyormuş o da köşe başında
***
Hasretle tutuştuk biz
Şimdi el ele
Soluk soluğa koştuk
Bizim caddede
***
Bakıyorlar bize
Şüpheli gözlerle
Anında yayıldı
Tüm mahalleye
"Âşıklarmış birbirlerine"
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Aysel gitti evine
Hiç uyku girmedi benim gözüme
Meğer gözlükle yatmışım
Ah, ben o gece
***
Aysel gitti evine
Hiç uyku girmedi benim gözüme
Meğer gözlükle yatmışım
Ah, ben o gece
***
Ah, bir sabah olsa
Okul vakti yaklaşsa
Okuldan kayış atıp
Dolaşsak bizim parka
***
Aşkımızı yazsak
Şu koca çınara
Mahalleli beklesin
Çıkmaz sokakta
Kulak asmayız biz dedikoduya
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu