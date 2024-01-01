Mithat Körler

Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Hasretle tutuştuk biz Şimdi el ele Soluk soluğa koştuk Bizim caddede *** Bakıyorlar bize Şüpheli gözlerle Anında yayıldı Tüm mahalleye "Âşıklarmış birbirlerine" *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Ah, bir sabah olsa Okul vakti yaklaşsa Okuldan kayış atıp Dolaşsak bizim parka *** Aşkımızı yazsak Şu koca çınara Mahalleli beklesin Çıkmaz sokakta Kulak asmayız biz dedikoduya *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu