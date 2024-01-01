Mithat Körler

Deliyim Seviyorum Ömrümün baharında Bir güzele rastladım Kör olsaydı gözlerim, ah Onu görmez olsaydım *** Sonsuz ve karşılıksız Bir sevgiye saplandım Parçalansaydı kalbim, ah Onu sevmez olsaydım *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** Çekilmiyor inan ki Sensiz hayatın kahrı Umutsuz aşkım benim, ah Bir bozguna uğradı *** Şu an ölürken bile Deliyim, seviyorum Aynı mutsuzluğu ben, ah Sana da diliyorum *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** "Sevgi ateştir", derler Karşılıksız sevenler Günahım boynunuza Sevmeyip sevilenler *** "Sevgi ateştir", derler Karşılık-

Yeniden Başlasak Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der?

Yaylalar Ay akşamdan ışıktır (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Yüküm şimşir kaşıktır Dılo dılo, yaylalar Yüküm şimşir kaşıktır Dılo dılo, yaylalar *** Komşu, kızını zapt eyle (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Bizim oğlan âşıktır Dılo dılo, yaylalar Bizim oğlan âşıktır Dılo dılo, yaylalar *** Ay, akşamdan aş da gel (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Dağları dolaş da gel Dılo dılo, yaylalar Dağları dolaş da gel Dılo dılo, yaylalar *** Eğer anan koymazsa (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Pencereden kaç da gel Dılo dılo, yaylalar Pencereden kaç da gel Dılo dılo, yaylalar *** Ay'ın önünde yıldız (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Ner'den gelirsen, baldız? Dılo dılo, yaylalar Ner'den gelirsen, baldız? Dılo dılo, yaylalar *** Sen git de ablan gelsin (Yaylalar, yaylalar) (Yaylalar, yaylalar) *** Duramıyorum yalnız Dılo dılo, yaylalar Duramıyorum yalnız Dılo dılo, yaylalar