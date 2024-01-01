Mithat Körler

Dert Oldun Aşkım şarkı ağlatmakmış Bilemem, bilemem Hayalin var, gözlerimden Silemem, silemem *** Göç etmeye razıyım ben Seninle, seninle Ne istedin? Alay ettin Benimle, benimle *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Esir oldum her gün senin Aşkına, aşkına Bu tertemiz aşkımı Sen çok gördün şimdi bana *** Sürünmeye razıyım ben Seninle, seninle Ne istedin alay ettin Benimle, benimle *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun

Dedikodu Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Hasretle tutuştuk biz Şimdi el ele Soluk soluğa koştuk Bizim caddede *** Bakıyorlar bize Şüpheli gözlerle Anında yayıldı Tüm mahalleye "Âşıklarmış birbirlerine" *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Ah, bir sabah olsa Okul vakti yaklaşsa Okuldan kayış atıp Dolaşsak bizim parka *** Aşkımızı yazsak Şu koca çınara Mahalleli beklesin Çıkmaz sokakta Kulak asmayız biz dedikoduya *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu

Seviyorum Sevdim Allah Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe Alaylı bir gülüşün hançer yüreğime *** Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe Alaylı bir gülüşün hençer yüreğime *** Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma

Gitme Ayrılamam Yokluğuna dayanamam Işıklarım söner birden Bölünür uykum *** Dayanamam Sensizliğe dayanamam Odama bulutlar çöker Gönlüme hüzünler *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Unutamam Yaşanmış o günleri Yarım kalmasın aşkımız Durmasın dünya *** Unutamam Saçlarının rengini En güzel anılar durur Durur kalbimde *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben

Ya Giderim Ya Ölürüm Yangın var Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor Söndürmeye sen gel *** Yangın var Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor Söndürmeye sen gel ** Duman olmuş Gecelerimde binbir keder, dert var Alev almış Dört yanım simsiyah boşluk, kim var? Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Duman olmuş Gecelerimde binbir keder, dert var Alev almış Dört yanım simsiyah boşluk, kim var? Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim, ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir-

Harman Sererler Sarı Samanı Harmana sererler sarı samanı Harmana sererler sarı samanı *** Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı Ah, kara dumanı Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı Ah, kara dumanı *** Gel otur yanıma, canım sevdiğim Gel otur yanıma, canım sevdiğim *** Ayrılık mı olur harman zamanı? Gurbet zamanı Ayrılık mı olur yayla zamanı? Bayram zamanı *** Çeşmenin başında işmar eyledim Çeşmenin başında işmar eyledim *** Bir sevgi sevdim de pişman eyledim Aman, eyledim Bir sevgi sevdim de pişman eyledim Aman, eyledim *** Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım *** Beni anam ile düşman eyledin Aman, eyledin Beni anam ile düşman eyledin Aman, eyledin *** Bizim yaylalarda gonca gül olmaz Bizim yaylalarda gonca gül olmaz *** Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"? Aman, yol olmaz Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"? Aman, yol olmaz *** Elin kızı kendi gelip yâr olmaz Elin kızı kendi gelip yâr olmaz *** Varıp kapısına yalvarmayınca Ağlamayınca Varıp kapısına yalvarmayınca Ağlamayınca

Bak Bak "Sen neymişsin?", dedin Beni hep küçümsedin, sebep ne? Bir gün olsun gülmedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** "Senle yapamam", dedin Bırakıp gidiverdin, sebep ne? "Sevgiyi buldum", dedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz, beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında