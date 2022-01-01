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Mithat Körler
Mithat Körler
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01
Kolay mı Ayrılmak
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Söz yazarı:
Berna Kefeli-Aşkın Tuna
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02
Harman Sererler Sarı Samanı
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03
Dert Oldun
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Aziz Bolel
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04
Ey Güzel Kırım
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05
Of Nenem Of
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