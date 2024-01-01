Mithat Körler

Dönemem Şarkı Sözleri
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Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Ayrı düştü yollar
Ayrı düştü kollar
Geçip gitti aylar
Hâlâ seni unutmadım
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Ayrı düştü yollar
Ayrı düştü kollar
Geçip gitti aylar
Hâlâ seni unutmadım
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim