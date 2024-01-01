Mithat Körler

-
Aluşta'dan esken yeller
Yüzüme vurdu
Balalıktan özgen öyge
Gözyaşım düştü
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Bahçelerin meyvaları
Bal ile şerbet
Sularını işe işe
Doyamadım ben
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Bala şaga vatanım dep
Gözyaşı töger
Kartlarımız emeç yayıp
Dunları eter
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Ben bu yerde yaşamadım
Caşlığıma toyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
***
Ben bu yerde yaşamadım
Gençliğime doyamadım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
Vatanıma hasret kaldım
Ey güzel Kırım
-
Okulun zili çalınca
Herkes bir yana koşuşunca
Gözlerim aradı Aysel'i
Bekliyormuş o da köşe başında
***
Okulun zili çalınca
Herkes bir yana koşuşunca
Gözlerim aradı Aysel'i
Bekliyormuş o da köşe başında
***
Hasretle tutuştuk biz
Şimdi el ele
Soluk soluğa koştuk
Bizim caddede
***
Bakıyorlar bize
Şüpheli gözlerle
Anında yayıldı
Tüm mahalleye
"Âşıklarmış birbirlerine"
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Aysel gitti evine
Hiç uyku girmedi benim gözüme
Meğer gözlükle yatmışım
Ah, ben o gece
***
Aysel gitti evine
Hiç uyku girmedi benim gözüme
Meğer gözlükle yatmışım
Ah, ben o gece
***
Ah, bir sabah olsa
Okul vakti yaklaşsa
Okuldan kayış atıp
Dolaşsak bizim parka
***
Aşkımızı yazsak
Şu koca çınara
Mahalleli beklesin
Çıkmaz sokakta
Kulak asmayız biz dedikoduya
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
***
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
Dedikodu, dedikodu
Yoktur bunun sonu
-
Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim
Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime
Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe
Alaylı bir gülüşün hançer yüreğime
***
Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık
Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar
Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık
Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Dünya gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Ecel gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
***
Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim
Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime
Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe
Alaylı bir gülüşün hençer yüreğime
***
Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık
Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar
Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık
Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Dünya gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Ecel gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Dünya gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
***
Seviyorum, sevdim, Allah
Yanıyorum, yandım, Allah
Ecel gelse karşıma
Sözü geçmez aşkıma
-
Ayrılamam
Yokluğuna dayanamam
Işıklarım söner birden
Bölünür uykum
***
Dayanamam
Sensizliğe dayanamam
Odama bulutlar çöker
Gönlüme hüzünler
***
Gitme
Yıkılır kalırım, gitme
Sokaklar karanlık, gitme
Sensiz yaşayamam ben
***
Gitme
Ellerim üşüyor, gitme
Şarkımız ağlıyor, gitme
Sensiz yaşayamam ben
***
Unutamam
Yaşanmış o günleri
Yarım kalmasın aşkımız
Durmasın dünya
***
Unutamam
Saçlarının rengini
En güzel anılar durur
Durur kalbimde
***
Gitme
Yıkılır kalırım, gitme
Sokaklar karanlık, gitme
Sensiz yaşayamam ben
***
Gitme
Ellerim üşüyor, gitme
Şarkımız ağlıyor, gitme
Sensiz yaşayamam ben
***
Gitme
Yıkılır kalırım, gitme
Sokaklar karanlık, gitme
Sensiz yaşayamam ben
***
Gitme
Ellerim üşüyor, gitme
Şarkımız ağlıyor, gitme
Sensiz yaşayamam ben
-
Yangın var
Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor
Söndürmeye sen gel
***
Yangın var
Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor
Söndürmeye sen gel
**
Duman olmuş
Gecelerimde binbir keder, dert var
Alev almış
Dört yanım simsiyah boşluk, kim var?
Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum
***
Ya giderim ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam
Ya biteriz ya da başlar
Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam
***
Ya giderim ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam
Ya biteriz ya da başlar
Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam
***
Duman olmuş
Gecelerimde binbir keder, dert var
Alev almış
Dört yanım simsiyah boşluk, kim var?
Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum
***
Ya giderim ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam
Ya biteriz ya da başlar
Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam
***
Ya giderim ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam
Ya biteriz ya da başlar
Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam
***
Ya giderim ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam
Ya biteriz ya da başlar
Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam
***
Ya giderim, ya ölürüm
Kuru sonbaharlarda bir-
-
Harmana sererler sarı samanı
Harmana sererler sarı samanı
***
Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı
Ah, kara dumanı
Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı
Ah, kara dumanı
***
Gel otur yanıma, canım sevdiğim
Gel otur yanıma, canım sevdiğim
***
Ayrılık mı olur harman zamanı?
Gurbet zamanı
Ayrılık mı olur yayla zamanı?
Bayram zamanı
***
Çeşmenin başında işmar eyledim
Çeşmenin başında işmar eyledim
***
Bir sevgi sevdim de pişman eyledim
Aman, eyledim
Bir sevgi sevdim de pişman eyledim
Aman, eyledim
***
Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım
Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım
***
Beni anam ile düşman eyledin
Aman, eyledin
Beni anam ile düşman eyledin
Aman, eyledin
***
Bizim yaylalarda gonca gül olmaz
Bizim yaylalarda gonca gül olmaz
***
Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"?
Aman, yol olmaz
Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"?
Aman, yol olmaz
***
Elin kızı kendi gelip yâr olmaz
Elin kızı kendi gelip yâr olmaz
***
Varıp kapısına yalvarmayınca
Ağlamayınca
Varıp kapısına yalvarmayınca
Ağlamayınca
-
Aşkım şarkı ağlatmakmış
Bilemem, bilemem
Hayalin var, gözlerimden
Silemem, silemem
***
Göç etmeye razıyım ben
Seninle, seninle
Ne istedin? Alay ettin
Benimle, benimle
***
Sevdim seni, sevilmektir
Tek arzum, tek arzum
Aşk aradım, keder oldun
Dert oldun, dert oldun
***
Sevdim seni, sevilmektir
Tek arzum, tek arzum
Aşk aradım, keder oldun
Dert oldun, dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Esir oldum her gün senin
Aşkına, aşkına
Bu tertemiz aşkımı
Sen çok gördün şimdi bana
***
Sürünmeye razıyım ben
Seninle, seninle
Ne istedin alay ettin
Benimle, benimle
***
Sevdim seni, sevilmektir
Tek arzum, tek arzum
Aşk aradım, keder oldun
Dert oldun, dert oldun
***
Sevdim seni, sevilmektir
Tek arzum, tek arzum
Aşk aradım, keder oldun
Dert oldun, dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
Sevgilim, sen bana hep dert oldun
***
Dert oldun
Dert oldun
-
"Sen neymişsin?", dedin
Beni hep küçümsedin, sebep ne?
Bir gün olsun gülmedin
Kıymetimi bilmedin, sebep ne?
***
Duymadım bir söz beni
Onun gibi yücelten
Sevmedi kimse seni
Benim kadar yürekten
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
"Senle yapamam", dedin
Bırakıp gidiverdin, sebep ne?
"Sevgiyi buldum", dedin
Kıymetimi bilmedin, sebep ne?
***
Duymadım bir söz, beni
Onun gibi yücelten
Sevmedi kimse seni
Benim kadar yürekten
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
Bak bak (bak bak), gönlün onda ya
Gör bak, farkımız neymiş ki onla?
Duy bak, anlarsın belki zamanla
***
Bak bak (bak bak), işte karşında
-