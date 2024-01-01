Mithat Körler

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Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
Gördüğüm günden beri
Olmuşum inan deli
Gördüğüm günden beri
Olmuşum inan deli
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Ellerin ellerimde
Gözlerim gözlerimde
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
***
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın, ah, yaktın beni
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Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha, yanar, yanar
Ümit gönlümün ekmeği, umar ha, umar, umar
Elleri ak, yumuk yumuk, ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucun nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları"
Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları"
Bi' romanda okumuştum buna benzer bi' şeyi
Cildi parlak kâğıt kaplı, pahalı bir kitaptı
Ne olmuş, nasıl olmuşsa âşık olmuştu genç kız
Yine böyle bi' durumda tamirci çırağına
Ustama dedim ki, "Bugün giymeyim tulumları"
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
Öylece bakakaldım ben gözümü ayırmadan
Arabanın kapısını açtım, girsin içeri
Kalktı hilal kaşları, sordu "Kim bu serseri?"
Kalktı hilal kaşları, sordu "Kim bu serseri?"
Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum
Ustam geldi, sırtıma vurdu, "Unut" dedi "romanları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları"
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
İşçisin sen, işçi kal
-
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur
Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur
***
Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur
Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur
Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim
Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim
***
Hep bir halli Turhallıyız
Biz bize benzeriz
Hep bir halli Turhallıyız
Biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz
Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz
***
At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim
At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim
Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim
Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim
***
Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize
Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
***
Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza
Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza
Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim
Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim
***
Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim?
Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim?
Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim
Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim
***
Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim?
Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim?
Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim
Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim
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Bir kanat çırpar içimdeki martılar
Bir kanat
Gökyüzüne
Maviye
Buluta...…
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Madem ki gittin
Dönmesen de olur
Hatta hiç dönmesen
Çok daha iyi olur
***
Madem ki çektin gittin
Gelmesen de olur
Hatta hiç gelmemen
Çok daha iyi olur
***
Giderken, beynindeki o gri hücreler
Neyi emretti bilemem ki
Şimdi ince pişmanlıklar artık
Fayda getirmez dedim ya
Hiç dönmesen çok daha iyi
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici
***
Yakıştıramam sana ben utançları
Olsa olsa usançtır yaşadığın
Usanmasan benden, gider miydin?
Gider miydin söyle?
Ama çektin gittin, sakın dönme
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici
***
Sakın dönme, sakın dönme
Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma
Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır
Hatta utanç verici
-
-
Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
***
Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
Seyir defterini başkası yazsın
Seyir defterini başkası yazsın
***
Çınarlı kubbeli mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Beni o limana çıkaramazsın
***
Çınarlı kubbeli mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Beni o limana çıkaramazsın
***
Çınarlı kubbeli mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Beni o limana çıkaramazsın
***
Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
-
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit neşe dolu
Mutlu günler vaad ediyor
Sana yıllar ömür boyu
Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni
Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son
Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son
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Bindik Bir Alamete...
Bindik bir alamete gedeyoz gıyamete..
Gideoz kıyamete
Amanieyynn..
Yol dediğin yol gibi
Ulaşmalı bir yere
Biz dön baba dönelim
Geliyoz aynı yere
Bu döngü kısır döngü
Başı varda sonu yok
Dönüyom dönemiyom
Sonunda bir cıgış yok
Amanieyynn...
Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete (2x)
Amaneeinn..
Yerel ve genel seçim
Seçin bakalım seçin
Ki dön baba dönelim
Aynı yere gelelim
Çete çeteye çatmış
Çete çete içinde
Battık buruna kadar
Cafer getir peçete
Amanieyynn...
Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete (2x)
Nush ile uslanmam ben
Etmeli beni tekdir
Tekdirden anlamazsam
Artık hakkım kötektir
Eskiden adam gibi
Oturur meze yerdik
Şimdi meze yer gibi
Oturup adam yiyoz gariiee
O zaman siz buna
Müstehaksınız len!
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Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
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