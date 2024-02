Mithat Körler

Yanağım yanağında Dudağım dudağında Yanağım yanağında Dudağım dudağında *** Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? *** Sallasana, doyayım Gönül salıncağında Sallasana, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım *** Salla beni, uçayım Gönül salıncağında Salla beni, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağın-