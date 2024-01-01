Mithat Körler

Göz Göze Gelmek İstemem Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum *** Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum *** Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)