Mithat Körler

Güneşimi Kaybettim Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları Herşeyden geçtim ama, bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem *** Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek *** Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları Herşeyden geçtim ama, bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem *** Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek *** Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek *** Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için, hep yanında olmam gerek

Yine De Seninim Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim

Çaresizim Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz