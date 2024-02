Mithat Körler

Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Ayrı düştü yollar Ayrı düştü kollar Geçip gitti aylar Hâlâ seni unutmadım *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Ayrı düştü yollar Ayrı düştü kollar Geçip gitti aylar Hâlâ seni unutmadım *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim