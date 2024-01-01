Mithat Körler

Kıskananlar Biz Çatlasın Şimdi "Seviyoruz" diye başlarız söze Sevdayla yaşarız, gelmeyiz göze "Seviyoruz" diye başlarız söze Sevdayla yaşarız, gelmeyiz göze *** Söylüyoruz bunu bütün herkese Kıskananlar bizi çatlasın şimdi Söylüyoruz bunu bütün herkese Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey *** Yürü gel benimle, yarına yürü Beraber yaşarız en mutlu günü Yürü gel benimle, yarına yürü Beraber yaşarız en mutlu günü *** Çözmüşüz sonunda biz kördüğümü Kıskananlar bizi çatlasın şimdi Çözmüşüz sonunda biz kördüğümü Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey *** Aramıza kimse giremez artık Bilmeyenler bunu anlasın şimdi Aramıza kimse giremez artık Bilmeyenler bunu anlasın şimdi *** Bu sevda yağmuru dinemez artık Kıskananlar bizi çatlasın şimdi Bu sevda yağmuru dinemez artık Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey *** Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey

Dönemem Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Ayrı düştü yollar Ayrı düştü kollar Geçip gitti aylar Hâlâ seni unutmadım *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu her şeye *** Ayrı düştü yollar Ayrı düştü kollar Geçip gitti aylar Hâlâ seni unutmadım *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim *** Dönemem, dönemem İstesem de geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem, dönemem Kırıldı gururum artık Duy, sevdiğim

Hoplayın Kızlar Çeribaşının gelini Pek ince sarmış belini Çeribaşının gelini Pek ince sarmış belini *** Akşam bana neler ettin Boynuma atıp elini Akşam bana neler ettin Boynuma atıp elini *** Hoplayın, kızlar, hoplayın Eteğinizi toplayın Hoplayın, kızlar, hoplayın Eteğinizi toplayın *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay *** Çeribaşının gelini Pek ince sarmış belini Çeribaşının gelini Pek ince sarmış belini *** Akşam bana neler ettin Boynuma atıp elini Akşam bana neler ettin Boynuma atıp elini *** Hoplayın, kızlar, hoplayın Eteğinizi toplayın Hoplayın, kızlar, hoplayın Eteğinizi toplayın *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay *** Eyvah, nanay Yandım, nanay Canım, canım, nanay Hop hop, şinanay

Yeni Bir Aşk Arıyorum Artık seni sevemem Yalvarsan da dönemem Artık seni sevemem Yalvarsan da dönemem *** Sen suçunu bilirsin Sorma sakın, söylemem Sen suçunu bilirsin Sorma sakın, söylemem *** Yeni bir aşk arıyorum Haberin olsun Yeni bir aşk arıyorum Haberin olsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Kader böyle istedi Elimden ne gelirdi? Kader böyle istedi Elimden ne gelirdi? *** Çekil artık yolumdan Aşkımız bur'da bitti Çekil artık yolumdan Aşkımız bur'da bitti *** Yeni bir aşk arıyorum Haberin olsun Yeni bir aşk arıyorum Haberin olsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun Beni bu hâle koyan Allah'tan bulsun *** Allah'tan bulsun Allah'tan bulsun

Son Kararım Dün seni onunla görmüşler yolda Dün seni onunla görmüşler yolda Deli gönlüm efkârlandı o sıra Deli gönlüm efkârlandı o sıra *** Ben seni çok üzdüm, bakma kusura Ben seni çok üzdüm, bakma kusura *** Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam *** Köprünün başına gelsin güzeller Köprünün başına gelsin güzeller Gelsin efkârımı görsün güzeller Gelsin efkârımı görsün güzeller *** "Yâr aşkından deli olmuş", desinler "Yâr aşkından deli olmuş", desinler *** Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam *** Dün seni onunla görmüşler yolda Dün seni onunla görmüşler yolda Deli gönlüm efkârlandı o sıra Deli gönlüm efkârlandı o sıra *** Ben seni çok üzdüm, bakma kusura Ben seni çok üzdüm, bakma kusura *** Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam Eller güzel, eller, dargın duramam Son kararım artık, sensiz olamam

Göz Göze Gelmek İstemem Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum *** Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum *** Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni