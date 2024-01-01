Kolay mı Ayrılmak Şarkı Sözleri
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Mithat Körler
Kolay mı Ayrılmak
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Bu bir teselli
Ayrılık değil
Gelir geçer sanma sakın
Bu heves değil
***
Bir anlık öfke
Sensizlik değil
Hani senin olmak var ya
Tesadüf değil
***
Yapma ne olur
Sensiz suskunum, ah, vurgunum
Gitme ne olur
Sana vurgunum, ah, vurgunum
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen olmuşsun
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen olmuşsun
***
Bu bir teselli
Ayrılık değil
Gelir geçer sanma sakın
Bu heves değil
***
Bir anlık öfke
Sensizlik değil
Hani senin olmak var ya
Tesadüf değil
***
Yapma ne olur
Sensiz suskunum, ah, vurgunum
Gitme ne olur
Sana vurgunum, ah, vurgunum
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen olmuşsun
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen olmuşsun
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen olmuşsun
***
Kolay mı ayrılmak?
Canıma can olmuşsun
Aşkımın esiriyim
Her şeyim sen ol-