Mithat Körler

Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen ol-