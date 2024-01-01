Mithat Körler

Teslim oldum sana, umurumda değil
Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile
Her ayrılık, keder öncekinden beter
Bir hançer de sen vur bana, ne fark eder?
***
Verdim gitti, al, bu gönül senin
Sevdim gitti, günah, sevap benim
Verdim gitti, al, yüreğim senin
Sevdim gitti, doğru, yanlış benim
***
İnatçı ellerim istiyor seni
Sonu yok, bilsem de ne fark eder?
Vedalar hep aynı, aynı nasıl olsa
Bir eksik, bir fazla ne fark eder
***
Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım
En derin dert bile korkutamaz bеni
Korkutamaz beni, ben neler yaşadım
En yanlış aşk bile korkutamaz beni
***
Verdim gitti, al, bu gönül senin
Sevdim gitti, günah, sevap benim
Verdim gitti, al, yüreğim senin
Sevdim gitti, doğru, yanlış benim
***
Teslim oldum sana, umurumda değil
Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile
Her ayrılık, keder öncekinden beter
Bir hançer de sen vur bana, ne fark eder?
***
Verdim gitti, al, bu gönül senin
Sevdim gitti, günah, sevap benim
Verdim gitti, al, yüreğim senin
Sevdim gitti, doğru, yanlış benim
***
İnatçı ellerim istiyor seni
Sonu yok, bilsem de ne fark eder?
Vedalar hep aynı, aynı nasıl olsa
Bir eksik, bir fazla ne fark eder
***
Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım
En derin dert bile korkutamaz bеni
Korkutamaz beni, ben neler yaşadım
En yanlış aşk bile korkutamaz beni
***
Verdim gitti, al, bu gönül senin
Sevdim gitti, günah, sevap benim
Verdim gitti, al, yüreğim senin
Sevdim gitti, doğru, yanlış benim
***
Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım
En derin dert bile korkutamaz beni
Korkutamaz beni, ben neler yaşadım
En yanlış aşk bile korkutamaz beni
***
Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım
En derin dert bile korkutamaz beni
Korkutamaz beni, ben neler yaşadım
En yanlış aşk bile korkutamaz beni
Yanağım yanağında
Dudağım dudağında
Yanağım yanağında
Dudağım dudağında
***
Salla beni, sevgilim
Gönül salıncağında
Salla beni, sevgilim
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Aşkında varsa payım
Söyle, neler yapayım?
Aşkında varsa payım
Söyle, neler yapayım?
***
Sallasana, doyayım
Gönül salıncağında
Sallasana, uçayım
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Gözlerimi kapayıp
Derdimi unutayım
Gözlerimi kapayıp
Derdimi unutayım
***
Salla beni, uçayım
Gönül salıncağında
Salla beni, uçayım
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağında
***
Başım dönsün, her şey dönsün
Salla beni, dünyam dönsün
Gönül salıncağın-