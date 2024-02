Mithat Körler

Korkutamaz Beni Teslim oldum sana, umurumda değil Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile Her ayrılık, keder öncekinden beter Bir hançer de sen vur bana, ne fark eder? *** Verdim gitti, al, bu gönül senin Sevdim gitti, günah, sevap benim Verdim gitti, al, yüreğim senin Sevdim gitti, doğru, yanlış benim *** İnatçı ellerim istiyor seni Sonu yok, bilsem de ne fark eder? Vedalar hep aynı, aynı nasıl olsa Bir eksik, bir fazla ne fark eder *** Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım En derin dert bile korkutamaz bеni Korkutamaz beni, ben neler yaşadım En yanlış aşk bile korkutamaz beni *** Verdim gitti, al, bu gönül senin Sevdim gitti, günah, sevap benim Verdim gitti, al, yüreğim senin Sevdim gitti, doğru, yanlış benim *** Teslim oldum sana, umurumda değil Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile Her ayrılık, keder öncekinden beter Bir hançer de sen vur bana, ne fark eder? *** Verdim gitti, al, bu gönül senin Sevdim gitti, günah, sevap benim Verdim gitti, al, yüreğim senin Sevdim gitti, doğru, yanlış benim *** İnatçı ellerim istiyor seni Sonu yok, bilsem de ne fark eder? Vedalar hep aynı, aynı nasıl olsa Bir eksik, bir fazla ne fark eder *** Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım En derin dert bile korkutamaz bеni Korkutamaz beni, ben neler yaşadım En yanlış aşk bile korkutamaz beni *** Verdim gitti, al, bu gönül senin Sevdim gitti, günah, sevap benim Verdim gitti, al, yüreğim senin Sevdim gitti, doğru, yanlış benim *** Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım En derin dert bile korkutamaz beni Korkutamaz beni, ben neler yaşadım En yanlış aşk bile korkutamaz beni *** Korkutamaz beni, bеn alıştım, canım En derin dert bile korkutamaz beni Korkutamaz beni, ben neler yaşadım En yanlış aşk bile korkutamaz beni

Gönül Salıncağı Yanağım yanağında Dudağım dudağında Yanağım yanağında Dudağım dudağında *** Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? *** Sallasana, doyayım Gönül salıncağında Sallasana, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım *** Salla beni, uçayım Gönül salıncağında Salla beni, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağın-

Sonbahar Rüzgarları "Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** "Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma, *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin ak-

Kolay mı Ayrılmak Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen ol-