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7/24 Dinle Gönül Salıncağı

Gönül Salıncağı Şarkı Sözleri

Mithat Körler Gönül Salıncağı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mithat Körler Gönül Salıncağı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Salıncağı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mithat Körler

Mithat Körler

Gönül Salıncağı

  • Korkutamaz Beni

  • Gönül Salıncağı

  • Sonbahar Rüzgarları

  • Kolay mı Ayrılmak

  • Mest Olalım

  • Bir Garip Yolcu

  • Aşığız Sana Türkiye

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