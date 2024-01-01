Mithat Körler

Seviyorum Sevdim Allah Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe Alaylı bir gülüşün hançer yüreğime *** Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Dünyanın acısına teslim olmuş gözlerim Yaralı bir yol çizmiş yaşlar yüreğime Yalan sözlerin bir çift ellerimde kelepçe Alaylı bir gülüşün hençer yüreğime *** Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, mahkûm yıllar Ben acılara sevdalı, iflah olmaz bir âşık Kâr etmez, gün bitmez, yorgun yıllar *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Dünya gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma *** Seviyorum, sevdim, Allah Yanıyorum, yandım, Allah Ecel gelse karşıma Sözü geçmez aşkıma

Dedikodu Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Okulun zili çalınca Herkes bir yana koşuşunca Gözlerim aradı Aysel'i Bekliyormuş o da köşe başında *** Hasretle tutuştuk biz Şimdi el ele Soluk soluğa koştuk Bizim caddede *** Bakıyorlar bize Şüpheli gözlerle Anında yayıldı Tüm mahalleye "Âşıklarmış birbirlerine" *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Aysel gitti evine Hiç uyku girmedi benim gözüme Meğer gözlükle yatmışım Ah, ben o gece *** Ah, bir sabah olsa Okul vakti yaklaşsa Okuldan kayış atıp Dolaşsak bizim parka *** Aşkımızı yazsak Şu koca çınara Mahalleli beklesin Çıkmaz sokakta Kulak asmayız biz dedikoduya *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu *** Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu Dedikodu, dedikodu Yoktur bunun sonu

Gitme Ayrılamam Yokluğuna dayanamam Işıklarım söner birden Bölünür uykum *** Dayanamam Sensizliğe dayanamam Odama bulutlar çöker Gönlüme hüzünler *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Unutamam Yaşanmış o günleri Yarım kalmasın aşkımız Durmasın dünya *** Unutamam Saçlarının rengini En güzel anılar durur Durur kalbimde *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Yıkılır kalırım, gitme Sokaklar karanlık, gitme Sensiz yaşayamam ben *** Gitme Ellerim üşüyor, gitme Şarkımız ağlıyor, gitme Sensiz yaşayamam ben

Ya Giderim Ya Ölürüm Yangın var Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor Söndürmeye sen gel *** Yangın var Yüreğimin içi alev alev olup beni yakıyor Söndürmeye sen gel ** Duman olmuş Gecelerimde binbir keder, dert var Alev almış Dört yanım simsiyah boşluk, kim var? Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Duman olmuş Gecelerimde binbir keder, dert var Alev almış Dört yanım simsiyah boşluk, kim var? Haykırmak mı, bir isyan mı bilmiyorum *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir gül açsa diye gözlerimden kan aksa da ağlamam Ya biteriz ya da başlar Demir almadan veda etmeler boşuna, ellerim kırılsın yine bırakmam *** Ya giderim, ya ölürüm Kuru sonbaharlarda bir-

Harman Sererler Sarı Samanı Harmana sererler sarı samanı Harmana sererler sarı samanı *** Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı Ah, kara dumanı Hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı Ah, kara dumanı *** Gel otur yanıma, canım sevdiğim Gel otur yanıma, canım sevdiğim *** Ayrılık mı olur harman zamanı? Gurbet zamanı Ayrılık mı olur yayla zamanı? Bayram zamanı *** Çeşmenin başında işmar eyledim Çeşmenin başında işmar eyledim *** Bir sevgi sevdim de pişman eyledim Aman, eyledim Bir sevgi sevdim de pişman eyledim Aman, eyledim *** Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım Keşke bu sevgiyi sevmez olaydım *** Beni anam ile düşman eyledin Aman, eyledin Beni anam ile düşman eyledin Aman, eyledin *** Bizim yaylalarda gonca gül olmaz Bizim yaylalarda gonca gül olmaz *** Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"? Aman, yol olmaz Boşuna mı derler, "Dağlar yol olmaz"? Aman, yol olmaz *** Elin kızı kendi gelip yâr olmaz Elin kızı kendi gelip yâr olmaz *** Varıp kapısına yalvarmayınca Ağlamayınca Varıp kapısına yalvarmayınca Ağlamayınca

Dert Oldun Aşkım şarkı ağlatmakmış Bilemem, bilemem Hayalin var, gözlerimden Silemem, silemem *** Göç etmeye razıyım ben Seninle, seninle Ne istedin? Alay ettin Benimle, benimle *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Esir oldum her gün senin Aşkına, aşkına Bu tertemiz aşkımı Sen çok gördün şimdi bana *** Sürünmeye razıyım ben Seninle, seninle Ne istedin alay ettin Benimle, benimle *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Sevdim seni, sevilmektir Tek arzum, tek arzum Aşk aradım, keder oldun Dert oldun, dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun Sevgilim, sen bana hep dert oldun *** Dert oldun Dert oldun

Bak Bak "Sen neymişsin?", dedin Beni hep küçümsedin, sebep ne? Bir gün olsun gülmedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** "Senle yapamam", dedin Bırakıp gidiverdin, sebep ne? "Sevgiyi buldum", dedin Kıymetimi bilmedin, sebep ne? *** Duymadım bir söz, beni Onun gibi yücelten Sevmedi kimse seni Benim kadar yürekten *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında Bak bak (bak bak), gönlün onda ya Gör bak, farkımız neymiş ki onla? Duy bak, anlarsın belki zamanla *** Bak bak (bak bak), işte karşında