Mithat Körler

-
Dün seni onunla görmüşler yolda
Dün seni onunla görmüşler yolda
Deli gönlüm efkârlandı o sıra
Deli gönlüm efkârlandı o sıra
***
Ben seni çok üzdüm, bakma kusura
Ben seni çok üzdüm, bakma kusura
***
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
***
Köprünün başına gelsin güzeller
Köprünün başına gelsin güzeller
Gelsin efkârımı görsün güzeller
Gelsin efkârımı görsün güzeller
***
"Yâr aşkından deli olmuş", desinler
"Yâr aşkından deli olmuş", desinler
***
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
***
Dün seni onunla görmüşler yolda
Dün seni onunla görmüşler yolda
Deli gönlüm efkârlandı o sıra
Deli gönlüm efkârlandı o sıra
***
Ben seni çok üzdüm, bakma kusura
Ben seni çok üzdüm, bakma kusura
***
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
Eller güzel, eller, dargın duramam
Son kararım artık, sensiz olamam
-
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Ayrı düştü yollar
Ayrı düştü kollar
Geçip gitti aylar
Hâlâ seni unutmadım
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu her şeye
***
Ayrı düştü yollar
Ayrı düştü kollar
Geçip gitti aylar
Hâlâ seni unutmadım
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
***
Dönemem, dönemem
İstesem de geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem, dönemem
Kırıldı gururum artık
Duy, sevdiğim
-
Çeribaşının gelini
Pek ince sarmış belini
Çeribaşının gelini
Pek ince sarmış belini
***
Akşam bana neler ettin
Boynuma atıp elini
Akşam bana neler ettin
Boynuma atıp elini
***
Hoplayın, kızlar, hoplayın
Eteğinizi toplayın
Hoplayın, kızlar, hoplayın
Eteğinizi toplayın
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
***
Çeribaşının gelini
Pek ince sarmış belini
Çeribaşının gelini
Pek ince sarmış belini
***
Akşam bana neler ettin
Boynuma atıp elini
Akşam bana neler ettin
Boynuma atıp elini
***
Hoplayın, kızlar, hoplayın
Eteğinizi toplayın
Hoplayın, kızlar, hoplayın
Eteğinizi toplayın
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
***
Eyvah, nanay
Yandım, nanay
Canım, canım, nanay
Hop hop, şinanay
-
Artık seni sevemem
Yalvarsan da dönemem
Artık seni sevemem
Yalvarsan da dönemem
***
Sen suçunu bilirsin
Sorma sakın, söylemem
Sen suçunu bilirsin
Sorma sakın, söylemem
***
Yeni bir aşk arıyorum
Haberin olsun
Yeni bir aşk arıyorum
Haberin olsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Kader böyle istedi
Elimden ne gelirdi?
Kader böyle istedi
Elimden ne gelirdi?
***
Çekil artık yolumdan
Aşkımız bur'da bitti
Çekil artık yolumdan
Aşkımız bur'da bitti
***
Yeni bir aşk arıyorum
Haberin olsun
Yeni bir aşk arıyorum
Haberin olsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
Beni bu hâle koyan
Allah'tan bulsun
***
Allah'tan bulsun
Allah'tan bulsun
-
Biliyorsun bir zamanlar
Seni ne çok seviyordum
Kederinle üzülüyor
Sevincinle gülüyordum
***
Biliyorsun bir zamanlar
Seni ne çok seviyordum
Kederinle üzülüyor
Sevincinle gülüyordum
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
***
Beraberce gezdiğimiz
O yerlerden kaçıyorum
Kederlerden uzaklaştım
Şimdi neşe saçıyorum
***
Beraberce gezdiğimiz
O yerlerden kaçıyorum
Kederlerden uzaklaştım
Şimdi neşe saçıyorum
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
***
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Ellerle aldattın beni
-
"Seviyoruz" diye başlarız söze
Sevdayla yaşarız, gelmeyiz göze
"Seviyoruz" diye başlarız söze
Sevdayla yaşarız, gelmeyiz göze
***
Söylüyoruz bunu bütün herkese
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi
Söylüyoruz bunu bütün herkese
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey
***
Yürü gel benimle, yarına yürü
Beraber yaşarız en mutlu günü
Yürü gel benimle, yarına yürü
Beraber yaşarız en mutlu günü
***
Çözmüşüz sonunda biz kördüğümü
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi
Çözmüşüz sonunda biz kördüğümü
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey
***
Aramıza kimse giremez artık
Bilmeyenler bunu anlasın şimdi
Aramıza kimse giremez artık
Bilmeyenler bunu anlasın şimdi
***
Bu sevda yağmuru dinemez artık
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi
Bu sevda yağmuru dinemez artık
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey
***
Kıskananlar bizi çatlasın şimdi, hey
-
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
***
Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem
Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek
Güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek
***
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları
***
Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem
Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek
Güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek