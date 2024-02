Mithat Körler

Sonbahar Rüzgarları "Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** "Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla", demiştin Biliyorsun, seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma, *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin ak-

Gönül Salıncağı Yanağım yanağında Dudağım dudağında Yanağım yanağında Dudağım dudağında *** Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında Salla beni, sevgilim Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? Aşkında varsa payım Söyle, neler yapayım? *** Sallasana, doyayım Gönül salıncağında Sallasana, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım Gözlerimi kapayıp Derdimi unutayım *** Salla beni, uçayım Gönül salıncağında Salla beni, uçayım Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağında *** Başım dönsün, her şey dönsün Salla beni, dünyam dönsün Gönül salıncağın-

Kolay mı Ayrılmak Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Bu bir teselli Ayrılık değil Gelir geçer sanma sakın Bu heves değil *** Bir anlık öfke Sensizlik değil Hani senin olmak var ya Tesadüf değil *** Yapma ne olur Sensiz suskunum, ah, vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum, ah, vurgunum *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen olmuşsun *** Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun Aşkımın esiriyim Her şeyim sen ol-

Bir Garip Yolcu Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolunu kaybetmiş Perişanım ben *** Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolunu kaybetmiş Perişanım ben *** Mecnun misali Gurbet ellerde Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Mecnun misali Gurbet ellerde Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki Geçti seneler Ümidim kayboldu Perişanım ben *** Bir gün gibi sanki Geçti seneler Ümidim kayboldu Perişanım ben *** Alın yazımmış Hayat yolunda Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Mecnun misali Gurbet ellerde Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş