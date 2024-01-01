Mithat Körler

Sürgünlerdeyim Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan, tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan, tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der?

Yine De Seninim Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim

Çaresizim Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz