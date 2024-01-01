Türkiyem Şarkı Sözleri
Mithat Körler Türkiyem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mithat Körler Türkiyem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkiyem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ardahan'dan Edirne'ye
Trabzon, Rize, Mersin'e
Diyarbakır'dan Mardin'e
Âşığım sana, Türkiye
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Ardahan'dan Edirne'ye
Trabzon, Rize, Mersin'e
Diyarbakır'dan Mardin'e
Âşığım sana, Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Ankara'dan Eskişehir'e
İstanbul'dan Bursa, İzmir'e
Ayvalık, Şirin, Burhaniye
Âşığım sana, Türkiye
***
Ankara'dan Eskişehir'e
İstanbul'dan Bursa, İzmir'e
Ayvalık, Şirin, Burhaniye
Âşığım sana, Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Bodrum ve Marmaris ile
Kuşadası, Kaş ve Fethiye
Yemyeşil Alanya, Side
Âşığım sana, Türkiye
***
Bodrum ve Marmaris ile
Kuşadası, Kaş ve Fethiye
Yemyeşil Alanya, Side
Âşığım sana, Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Kaval çalar çobanım köyde
Yunus Emre'm, Mevlana ile
Kucaklaşır sevgi diye
Âşığım sana, Türkiye
***
Kaval çalar çobanım köyde
Yunus Emre'm, Mevlana ile
Kucaklaşır sevgi diye
Âşığım sana, Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye
***
Haydi artık el ele
Ay yıldızlı göklere
İsmini yazacağım
Şanlı, güzel Türkiye