Mithat Körler

Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** Gördüğüm günden beri Olmuşum inan deli Gördüğüm günden beri Olmuşum inan deli *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Ellerin ellerimde Gözlerim gözlerimde *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** Ateşli dudakların Gamzeli yanakların Ateşli dudakların Gamzeli yanakların *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni