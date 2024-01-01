Yeniden Başlasak Şarkı Sözleri
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Mithat Körler
Yeniden Başlasak
-
Ay akşamdan ışıktır
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Yüküm şimşir kaşıktır
Dılo dılo, yaylalar
Yüküm şimşir kaşıktır
Dılo dılo, yaylalar
***
Komşu, kızını zapt eyle
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Bizim oğlan âşıktır
Dılo dılo, yaylalar
Bizim oğlan âşıktır
Dılo dılo, yaylalar
***
Ay, akşamdan aş da gel
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Dağları dolaş da gel
Dılo dılo, yaylalar
Dağları dolaş da gel
Dılo dılo, yaylalar
***
Eğer anan koymazsa
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Pencereden kaç da gel
Dılo dılo, yaylalar
Pencereden kaç da gel
Dılo dılo, yaylalar
***
Ay'ın önünde yıldız
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Ner'den gelirsen, baldız?
Dılo dılo, yaylalar
Ner'den gelirsen, baldız?
Dılo dılo, yaylalar
***
Sen git de ablan gelsin
(Yaylalar, yaylalar)
(Yaylalar, yaylalar)
***
Duramıyorum yalnız
Dılo dılo, yaylalar
Duramıyorum yalnız
Dılo dılo, yaylalar
-
Sevgiden anlasan
Gönlümü yormasan ne olur
Tadına varmadan, bırakıp tanımadan
Gittin sen bile bile
***
Yeniden başlasak her şeye
Yeniden ne olur
Sonuna bakmadan tanıdım acıları
İlk günden bile bile
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Sevgiden anlasan
Gönlümü yormasan ne olur
Tadına varmadan, bırakıp tanımadan
Gittin sen bile bile
***
Yeniden başlasak her şeye
Yeniden ne olur
Sonuna bakmadan tanıdım acıları
İlk günden bile bile
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
***
Yarınım dünden beter
Sen zalimsin, ben derbeder
Sürgünlerdeyim ama
Sen or'da keyfe keder
Yem oldum kurda kuşa
Feryadım dağlara, taşa
Hâlimi görenler ne der?
-
-
Ömrümün baharında
Bir güzele rastladım
Kör olsaydı gözlerim, ah
Onu görmez olsaydım
***
Sonsuz ve karşılıksız
Bir sevgiye saplandım
Parçalansaydı kalbim, ah
Onu sevmez olsaydım
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
Çekilmiyor inan ki
Sensiz hayatın kahrı
Umutsuz aşkım benim, ah
Bir bozguna uğradı
***
Şu an ölürken bile
Deliyim, seviyorum
Aynı mutsuzluğu ben, ah
Sana da diliyorum
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılıksız sevenler
Günahım boynunuza
Sevmeyip sevilenler
***
"Sevgi ateştir", derler
Karşılık-
-
Aşkımın baharında
Yine kırık dal tuttum
Gözlerin yeşil miydi
Siyah mıydı unuttum
***
Aşkımın baharında
Yine kırık dal tuttum
Gözlerin yeşil miydi
Siyah mıydı unuttum
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Dönüp baktım ardıma
Kaybolan yıllarıma
Seni öyle özledim
Haydi gel kollarıma
***
Dönüp baktım ardıma
Kaybolan yıllarıma
Seni öyle özledim
Haydi gel kollarıma
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Sırılsıklam olmuşsun
Yağmura mı tutuldun?
Benim gibi severken
Sen de mi unutuldun?
***
Sırılsıklam olmuşsun
Yağmura mı tutuldun?
Benim gibi severken
Sen de mi unutuldun?
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
***
Ah gönlümü çalan yâr
Gülüşleri alan yâr
Mutluluğu ellere
Derdi bana kalan yâr
-
-