Mithat Körler

Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der?