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7/24 Dinle Güneşimi Kaybettim

Güneşimi Kaybettim Şarkı Sözleri

Mithat Körler Güneşimi Kaybettim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mithat Körler Güneşimi Kaybettim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güneşimi Kaybettim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mithat Körler

Mithat Körler

Güneşimi Kaybettim

  • Yine De Seninim

  • Kara Sevda

  • Çaresizim

  • Nikahsız Aşk

  • Huzurum Kalmadı

  • Sürgünlerdeyim

  • Alemde Teksin Sen Değişilmezsin

  • Güneşimi Kaybettim

  • Çayır Çimen

  • Türkiyem Canım Benim

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