Mithat Körler

Yine De Seninim Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum Bir altın kafes vadettiğim Yıllara meydan okuyorum *** Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum Seninle bir değil, bin ömre hazır Bir âşıktan söz ediyorum *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Ağladım, görmedin Bekledim, gelmedin Yine de, yine de Yine, yine seninim *** Haykırdım, duymadın Yaklaştım, savruldum Yine de, yine de Yine, yine seninim

Çaresizim Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Kaybolan yıllar gibi Çiçeksiz dallar gibi Ağlayan kullar gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Bir şarkı dinler gibi Sitemli sözler gibi Aşka düşenler gibi Çaresizim, çaresiz *** Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Yağmursuz çöller gibi Garip bülbüller gibi Boş kalan eller gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz *** Aşk dolu roman gibi Ateşsiz duman gibi Beklenen zaman gibi Çaresizim, çaresiz

Sürgünlerdeyim Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan, tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Sevgiden anlasan Gönlümü yormasan ne olur Tadına varmadan, bırakıp tanımadan Gittin sen bile bile *** Yeniden başlasak her şeye Yeniden ne olur Sonuna bakmadan, tanıdım acıları İlk günden bile bile *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der? *** Yarınım dünden beter Sen zalimsin, ben derbeder Sürgünlerdeyim ama Sen or'da keyfe keder Yem oldum kurda kuşa Feryadım dağlara, taşa Hâlimi görenler ne der?