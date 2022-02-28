Bize Susmak Yakışır Şarkı Sözleri
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Model
Bize Susmak Yakışır
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Öl kal ama bu gece yatmam yanında
İhanetin zehri var hala kanında
Kır dök ama yakışmaz benim adamıma
Acizliğin yarığı var hala damağında
***
Kelimeler bıçaktır bazen, kanatır dilini dudağını
Kayıp düşer sükunet elinden
Sadakat bir çocuktur bazen, açar zaafa kucağını
Ölüm hafiftir sözün bedelinden
***
Git şimdi yoksa
Günlerimiz karışır
Sus şimdi
Bize susmak yakışır
***
Dur kalbim artık
Bize de durmak yakışır
***
Ölü doğmuş bir aşkın göbek bağıyla
Tırmanmaya çalıştık yeniden hayata
Merhamet girer bazen güzel bir kalp kılığına
Bir korkak saklar teninin altında
***
Sevişmek girer bazen yasak elma kılığına
Lekeleri saklar tenden yamasıyla
***
Git şimdi yoksa
Günlerimiz karışır
Sus şimdi
Bize susmak yakışır
***
Dur kalbim artık
Bize de durmak yakışır