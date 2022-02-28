Öl kal ama bu gece yatmam yanında İhanetin zehri var hala kanında Kır dök ama yakışmaz benim adamıma Acizliğin yarığı var hala damağında *** Kelimeler bıçaktır bazen, kanatır dilini dudağını Kayıp düşer sükunet elinden Sadakat bir çocuktur bazen, açar zaafa kucağını Ölüm hafiftir sözün bedelinden *** Git şimdi yoksa Günlerimiz karışır Sus şimdi Bize susmak yakışır *** Dur kalbim artık Bize de durmak yakışır *** Ölü doğmuş bir aşkın göbek bağıyla Tırmanmaya çalıştık yeniden hayata Merhamet girer bazen güzel bir kalp kılığına Bir korkak saklar teninin altında *** Sevişmek girer bazen yasak elma kılığına Lekeleri saklar tenden yamasıyla *** Git şimdi yoksa Günlerimiz karışır Sus şimdi Bize susmak yakışır *** Dur kalbim artık Bize de durmak yakışır