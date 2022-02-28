Antidepresan Gülümsemesi Şarkı Sözleri
Model Antidepresan Gülümsemesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Model Antidepresan Gülümsemesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Antidepresan Gülümsemesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Model
Antidepresan Gülümsemesi
Tüm Şarkıları
-
Ah ne tatlı sözler hazırladım kim bilir kaç aydır
Kimse seni dinlemiyorken konuşmak kolaydır
Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi
Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım
***
Sen bana bakma ben parçalı bulutluyum
Sen mutluysan ben mutluyum
Eski iyi bir dostum yalnızca
Bu gece nasıl olsa
***
Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi
Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım
***
Her canın yandığında ara derdim yine beni, yapabilseydim
Gözyaşlarını yine silerdim, diyemedim
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım