Ah ne tatlı sözler hazırladım kim bilir kaç aydır Kimse seni dinlemiyorken konuşmak kolaydır Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım *** Sen bana bakma ben parçalı bulutluyum Sen mutluysan ben mutluyum Eski iyi bir dostum yalnızca Bu gece nasıl olsa *** Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım *** Her canın yandığında ara derdim yine beni, yapabilseydim Gözyaşlarını yine silerdim, diyemedim *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım