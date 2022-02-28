Gülmüyor yüzün, böyle değildin Başın öne düşmüş, kime eğildin? Hangi savaşta, kime yenildin? Sen ki neler gördün, nelere direndin *** Saçların yanmış, ateş mi içtin? Yüzün, rengin solmuş, zehir mi içtin? Taşları günahtan yollar mı geçtin? Belki de böyle olmayı sen seçtin *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Çıkmıyor sesin, sözün mü gitti? Sustu bülbüller, mevsim değişti Küstah baharlar, güze dönüştü Örtün üstünü, gün ışığı söndü *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Efsanelerin dizelerinde Sahte bir tanrı gibi Uyduruk mucizelerimle Kandırırım kendimi, bitti Ben kabullenmesem de gitti Beğensem de beğenmesem de *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Gülümse biraz, bahar geldi