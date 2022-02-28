Levla Vazgeçti Şarkı Sözleri
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Gülmüyor yüzün, böyle değildin
Başın öne düşmüş, kime eğildin?
Hangi savaşta, kime yenildin?
Sen ki neler gördün, nelere direndin
***
Saçların yanmış, ateş mi içtin?
Yüzün, rengin solmuş, zehir mi içtin?
Taşları günahtan yollar mı geçtin?
Belki de böyle olmayı sen seçtin
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Çıkmıyor sesin, sözün mü gitti?
Sustu bülbüller, mevsim değişti
Küstah baharlar, güze dönüştü
Örtün üstünü, gün ışığı söndü
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Efsanelerin dizelerinde
Sahte bir tanrı gibi
Uyduruk mucizelerimle
Kandırırım kendimi, bitti
Ben kabullenmesem de gitti
Beğensem de beğenmesem de
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Gülümse biraz, bahar geldi