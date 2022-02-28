Ağlamam Zaman Aldı (İnkar) Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı *** Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı

Müzik Kutusu Bir aşk daha biterken Baş başayım yine gözyaşımla Her savaştan çıkarken Kuşandığım şeffaf zırhımla *** Çok yoruldum Bu saf hâllerimden Arayıp arayıp buldum sanıp Kaybettiklerimden *** Hep aynı şarkıyı çalmış Bir müzik kutusu gibi sarardım Her kapağım açıldığında Bu kez farklı olur sandım *** Farklı olur sandım bu kez Farklı olur sandım *** Yıllar geçer usulca Küflü yalnızlıklarımızdan Unutur insan sorulunca Ne kaldı yaşadıklarımızdan *** Anlarsın ki Hepsi aynı hikâye Döne döne yıpranmış Yıllanmış dilimizde *** Eski bir liman Yıkık bir han gibiyim İzlerken geçenleri Unuttum ben hangisiyim

Kehanet İçin yaralı küçüğüm daha büyüyeceksin Önce uzun bir yol yürüyeceksin Neyin varsa seni tutan söküp atacaksın Çıplak kalınca yola çıkacaksın Çiçekleri azaptan bi bahçe görecek Zehrini akıtıp beş günde geçeceksin *** Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana Çok mu yolum var daha Söyleyin bana ne olur söyleyin bana Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya *** İlk defa birinin canına son olacaksın Canın yanacak başında yas tutacaksın Gün gelip eski bir köşke varınca Orada tanıdık bir ses duyacaksın Ömrü boyunca hep seni beklemiş Biri yaşıyor orda Ona sonunda kavuşacaksın *** Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana Çok mu yolum var daha Söyleyin bana ne olur söyleyin bana Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya

Ninni Bir ninni söyle, anne Uyumak ne zor sensiz Geceler emanet sessiz Şefkatsiz kollarda *** Uzat bana elini, anne Duramam ayakta sensiz Hayat zor, eller tekinsiz Kirlenmiş yalanlarla *** Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde? *** Benim için üzülme, anne Önümde bir yol var sensiz Umutlar çağırır bedensiz Uykusuz sabahlarda *** Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?

Kuğunun Ağıtı Annem anlatırdı bu masalı Bir kuğu hakkında, ruhu yaralı Hiç sesi çıkmamış yaşarken Yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** Şarkılar söylerdim küçükken Hepsi ağıt oldu büyürken Geçmiş cebimde ölü toprağı Zihnim anılara ziyafet verirken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi