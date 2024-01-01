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7/24 Dinle Levla'nın Hikayesi

Levla'nın Hikayesi Şarkı Sözleri

Model Levla'nın Hikayesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Model Levla'nın Hikayesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Levla'nın Hikayesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Model

Model

Levla'nın Hikayesi

  • Antidepresan Gülümsemesi (Pazarlık)

  • Ağlamam Zaman Aldı (İnkar)

  • Müzik Kutusu

  • Kehanet

  • Ninni

  • Kuğunun Ağıtı

  • Sarı Kurdeleler

  • Bize Susmak Yakisir (Öfke)

  • Levla Vazgeçti (Depresyon)

  • Sen Ona Aşıksın (Kabullenme)

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