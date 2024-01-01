Bize Susmak Yakisir (Öfke) Öl kal ama bu gece yatmam yanında İhanetin zehri var hala kanında Kır dök ama yakışmaz benim adamıma Acizliğin yarığı var hala damağında *** Kelimeler bıçaktır bazen, kanatır dilini dudağını Kayıp düşer sükunet elinden Sadakat bir çocuktur bazen, açar zaafa kucağını Ölüm hafiftir sözün bedelinden *** Git şimdi yoksa Günlerimiz karışır Sus şimdi Bize susmak yakışır *** Dur kalbim artık Bize de durmak yakışır *** Ölü doğmuş bir aşkın göbek bağıyla Tırmanmaya çalıştık yeniden hayata Merhamet girer bazen güzel bir kalp kılığına Bir korkak saklar teninin altında *** Sevişmek girer bazen yasak elma kılığına Lekeleri saklar tenden yamasıyla *** Git şimdi yoksa Günlerimiz karışır Sus şimdi Bize susmak yakışır *** Dur kalbim artık Bize de durmak yakışır

Ağlamam Zaman Aldı (İnkar) Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı *** Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı

Müzik Kutusu Bir aşk daha biterken Baş başayım yine gözyaşımla Her savaştan çıkarken Kuşandığım şeffaf zırhımla *** Çok yoruldum Bu saf hâllerimden Arayıp arayıp buldum sanıp Kaybettiklerimden *** Hep aynı şarkıyı çalmış Bir müzik kutusu gibi sarardım Her kapağım açıldığında Bu kez farklı olur sandım *** Farklı olur sandım bu kez Farklı olur sandım *** Yıllar geçer usulca Küflü yalnızlıklarımızdan Unutur insan sorulunca Ne kaldı yaşadıklarımızdan *** Anlarsın ki Hepsi aynı hikâye Döne döne yıpranmış Yıllanmış dilimizde *** Eski bir liman Yıkık bir han gibiyim İzlerken geçenleri Unuttum ben hangisiyim

Kehanet İçin yaralı küçüğüm daha büyüyeceksin Önce uzun bir yol yürüyeceksin Neyin varsa seni tutan söküp atacaksın Çıplak kalınca yola çıkacaksın *** Çiçekleri azaptan bi bahçe görecek Zehrini akıtıp beş günde geçeceksin *** Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana Çok mu yolum var daha Söyleyin bana ne olur söyleyin bana Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya *** İlk defa birinin canına son olacaksın Canın yanacak başında yas tutacaksın Gün gelip eski bir köşke varınca Orada tanıdık bir ses duyacaksın *** Ömrü boyunca hep seni beklemiş Biri yaşıyor orda Ona sonunda kavuşacaksın *** Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana Çok mu yolum var daha Söyleyin bana ne olur söyleyin bana Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya *** Söyleyin bana ne olur söyleyin bana Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya

Ninni Bir ninni söyle, anne Uyumak ne zor sensiz Geceler emanet sessiz Şefkatsiz kollarda *** Uzat bana elini, anne Duramam ayakta sensiz Hayat zor, eller tekinsiz Kirlenmiş yalanlarla *** Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde? *** Benim için üzülme, anne Önümde bir yol var sensiz Umutlar çağırır bedensiz Uykusuz sabahlarda *** Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?

Kuğunun Ağıtı Annem anlatırdı bu masalı Bir kuğu hakkında, ruhu yaralı Hiç sesi çıkmamış yaşarken Yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** Şarkılar söylerdim küçükken Hepsi ağıt oldu büyürken Geçmiş cebimde ölü toprağı Zihnim anılara ziyafet verirken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi

Sarı Kurdeleler Dün gece yaralı küçük bir kız bulunmuş Etrafına sarı kurdeleler sarılmış Son bir kez süslemek istemiş onu büyükler Yine yasaklarıyla *** Yaklaşıp yakından bakınca gördüm Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm *** Mevsimlik elbisemle, cenaze alayını izlerken Geçtim meyveli ağaçlarla, mis kokan bahçelerden Bir çiçek kopardım, son kez ona baktım Çiçeğimi taktım, göğsüme *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Ardımdan konuşulurken Fısıltılar duydum tesadüfen Sordum tanır mıydınız bu yatan kızı Henüz nefes alırken? *** Mutluluk başka kalplerde saklı sanırdı Hep yarımdı, yanıldı *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Bir yol yürüdüm evimizden Yol büyüktü hepimizden Ölümden, ikimizden Ve zavallı sevgimizden *** Dün gece ufacık bir çiçek solmuş Bugün yeniden güneş doğmuş Bak burada küçük bir kız ölmüş Ruhu büyüyüp kadın olmuş *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık

Antidepresan Gülümsemesi (Pazarlık) Ah ne tatlı sözler hazırladım kim bilir kaç aydır Kimse seni dinlemiyorken konuşmak kolaydır Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım *** Sen bana bakma ben parçalı bulutluyum Sen mutluysan ben mutluyum Eski iyi bir dostum yalnızca Bu gece nasıl olsa *** Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım *** Her canın yandığında ara derdim yine beni, yapabilseydim Gözyaşlarını yine silerdim, diyemedim *** Böyle gitme nolur Böyle gitme nolur Biraz yanımda otur diyemedim Başımı yaslasaydım omzuna Ağlasaydım Öpüp koklasaydım, yapamadım Yapmadım Utandım

Levla Vazgeçti (Depresyon) Gülmüyor yüzün, böyle değildin Başın öne düşmüş, kime eğildin? Hangi savaşta, kime yenildin? Sen ki neler gördün, nelere direndin *** Saçların yanmış, ateş mi içtin? Yüzün, rengin solmuş, zehir mi içtin? Taşları günahtan yollar mı geçtin? Belki de böyle olmayı sen seçtin *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Çıkmıyor sesin, sözün mü gitti? Sustu bülbüller, mevsim değişti Küstah baharlar, güze dönüştü Örtün üstünü, gün ışığı söndü *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Efsanelerin dizelerinde Sahte bir tanrı gibi Uyduruk mucizelerimle Kandırırım kendimi, bitti Ben kabullenmesem de gitti Beğensem de beğenmesem de *** Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti Gülümse biraz, bahar geldi *** Gülümse biraz, bahar geldi