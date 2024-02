İçimden bir masalın Külleri uçtu bu gece Yorgun, kırgın kahramanı Gel gör ki yalnız tek hece *** Çok değil kısa zaman önce Bir masal yeşerdi içimde Sen her gün yalanlar söyledikçe Can verdi kalbimde sessizce *** Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum *** Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum *** İçimden bir masalın Külleri uçtu bu gece Yorgun, kırgın kahramanı Gel gör ki yalnız tek hece *** Çok değil kısa zaman önce Bir masal yeşerdi içimde Sen her gün yalanlar söyledikçe Can verdi kalbimde sessizce *** Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum *** Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum *** İçimden bir masalın Külleri uçtu bu gece (bue gece) Yorgun, kırgın kahramanı Gel gör ki yalnız tek hece *** Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum *** Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum