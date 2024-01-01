Dağılmak İstiyorum Şarkı Sözleri
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İçimden bir masalın
Külleri uçtu bu gece
Yorgun, kırgın kahramanı
Gel gör ki yalnız tek hece
***
Çok değil kısa zaman önce
Bir masal yeşerdi içimde
Sen her gün yalanlar söyledikçe
Can verdi kalbimde sessizce
***
Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum
***
Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum
***
İçimden bir masalın
Külleri uçtu bu gece
Yorgun, kırgın kahramanı
Gel gör ki yalnız tek hece
***
Çok değil kısa zaman önce
Bir masal yeşerdi içimde
Sen her gün yalanlar söyledikçe
Can verdi kalbimde sessizce
***
Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum
***
Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum
***
İçimden bir masalın
Külleri uçtu bu gece (bue gece)
Yorgun, kırgın kahramanı
Gel gör ki yalnız tek hece
***
Yüzüm gözüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum
***
Yüzüm şişene kadar, ağlamak istiyorum
İçip sabaha kadar, bayılmak istiyorum
Caddelerde dolanıp, bağırmak istiyorum
Müsaadenle bu gece, dağılmak istiyorum